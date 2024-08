- Trattore e rimorchio fuori strada - 15 feriti

In un incidente grave avvenuto a Hartenstein, nel distretto di Nürnberger Land, in Franconia Media, 15 persone sono rimaste ferite. 13 di loro si trovavano nell'area di carico del rimorchio, come hanno riferito le forze dell'ordine. Secondo le informazioni, un elicottero di soccorso ha trasportato tre persone con ferite gravi in un ospedale. Il passeggero di 26 anni del guidatore del trattore era in condizioni critiche. Due altre persone sono state ricoverate in ospedale. La gravità delle ferite degli altri partecipanti non era inizialmente nota.

Secondo il portavoce, il trattore aveva sbandato sulla destra in una curva e si era capovolto più volte. Il veicolo stava viaggiando su una "strada non asfaltata, asfaltata". Un gran numero di forze di soccorso era presente sulla scena. La causa dell'incidente era inizialmente ignota. La polizia sta indagando.

Dopo l'incidente del trattore, il traffico sulla "strada non asfaltata, asfaltata" è stato gravemente compromesso dalla presenza di altri veicoli di emergenza e dalle deviazioni necessarie per le indagini. Inoltre, il recupero della scena ha richiesto l'assistenza di più veicoli.

