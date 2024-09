- Trasporto illegale di sostanze <unk> ispezioni in vari luoghi

Autorità fanno irruzione in più luoghi in Brandeburgo, Berlino e Bassa Sassonia a causa di sospetti di traffico illecito di droga. Hanno eseguito perquisizioni in cinque luoghi diversi, compresi i domicili di quattro individui sotto indagine, come dichiarato da un rappresentante della Procura di Neuruppin. Un individuo di 23 anni è stato arrestato ad Hannover.

Si sospetta che questi sospetti, di età compresa tra 23 e 52 anni, fossero coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti, ha precisato il rappresentante. I luoghi esatti delle perquisizioni non sono stati resi noti.

Durante le irruzioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato cannabis e "quantità significative" di "cannabinoidi sintetici". La Procura di Neuruppin sovrintende all'indagine e ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni, facendo riferimento all'inchiesta in corso.

La polizia di Hannover ha assistito all'arresto di un individuo durante le irruzioni. La polizia continuerà a monitorare la situazione man mano che l'indagine sul traffico illecito di droga prosegue.

Leggi anche: