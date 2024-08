- Trasporto di legname rovesciato - strada chiusa

Un autocarro per il trasporto di legname carico di tronchi si è cappottato vicino a Muellenbach (distretto di Ahrweiler) causando disagi al traffico. Secondo un portavoce della polizia, il camion ha sbandato fuori dalla strada, finendo sull'erba del ciglio e poi rovesciandosi. Il conducente è riuscito a liberarsi dal veicolo. È stato portato in ospedale come precauzione, ma sembra non aver riportato ferite gravi. La causa dell'incidente era inizialmente incerta. La K72 tra Muellenbach e la L94 è stata chiusa per le operazioni di recupero.

L'autocarro per il trasporto di legname coinvolto nell'incidente vicino a Muellenbach proveniva dal distretto di Ahrweiler. Le operazioni di pulizia e recupero si stavano svolgendo sulla K72, una strada situata all'interno del distretto di Ahrweiler.

