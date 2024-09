Trasporto dei soldati feriti ucraini a bordo di un treno di evacuazione medica progettato per situazioni di emergenza

Un sergente delle forze armate ucraine, si prende cura di alcuni dei pazienti più critici. È un lavoro impegnativo e lo sta facendo mentre si trova su un treno ad alta velocità.

CNN ha ottenuto l'accesso esclusivo a un treno per l'evacuazione medica utilizzato dall'esercito ucraino per trasferire i soldati feriti dalle linee del fronte agli ospedali in tutta la nazione. Questo ospedale mobile - uno dei diversi operativi in tutto il paese - è diventato un componente essenziale del sistema sanitario ucraino, gravemente colpito da circa 2,5 anni di guerra brutale della Russia. A causa della natura segreta delle sue operazioni, CNN ha scelto di non rivelare la rotta del treno o le identità complete del suo personale.

Molte città nell'Ucraina orientale lottano per trovare letti d'ospedale per ospitare l'afflusso quasi costante di feriti dalle linee del fronte. Tuttavia, liberare spazio richiede il trasferimento anche dei pazienti più gravi, molti dei quali sono incoscienti, in luoghi remoti, spesso a centinaia di miglia di distanza.

I lunghi viaggi in ambulanza sono troppo rischiosi per le persone in condizioni critiche e volare in elicottero è troppo pericoloso data la superiorità aerea della Russia sui cieli ucraini.

Il treno funge da salvavita.

"Qui possiamo fare quasi tutto. È una vera e propria unità di terapia intensiva", ha detto Oleksandr, capitano delle Forze Mediche Ucraine e responsabile del treno, a CNN.

Ha spiegato che la sua specialità, la medicina da campo, consiste principalmente nel stabilizzare e evacuare i pazienti in sicurezza, piuttosto che nel fornire trattamenti. I suoi compiti sul treno sono solo una parte di una catena medica più ampia che inizia quando un soldato viene ferito.

"Il aspetto più difficile è l'evacuazione dalla linea del fronte", ha ammesso. "I medici di combattimento che lavorano sulla linea del fronte muoiono come i soldati".

Istituire un'unità di terapia intensiva su un treno in movimento è un'impresa straordinaria che richiede la partecipazione di molte persone e presenta sfide uniche.

Oleksandr ha condiviso che oltre il 90% dei suoi pazienti hanno subito ferite multiple da schegge. Molti hanno subito amputazioni e diversi sono su ventilatori e altre macchine per il sostegno alla vita. Tutti hanno numeri scritti sulle mani che indicano la sezione del lungo treno di evacuazione su cui devono salire.

"Siamo estremamente limitati nelle nostre capacità qui... Se succede qualcosa, non posso chiamare un consulente esterno", ha detto.

"Possono essere eseguite piccole operazioni per fermare l'emorragia. Non possiamo eseguire interventi addominali o toracici. Dobbiamo essere cauti nella selezione dei pazienti", ha aggiunto.

Yevgeniy, che era stato gravemente ferito in un attacco di droni due giorni prima della sua evacuazione, era uno dei pazienti sul treno dell'ICU.

Aveva diverse ferite da schegge, la testa bendata e due grandi cicatrici sul petto e sull'addome coperte da bende fresche. Respirando con l'aiuto di un cannula nasale per l'ossigeno, Yevgeniy ha detto a CNN che si considerava il fortunato, essendo l'unico superstite dell'attacco vicino a Bakhmut nell'Ucraina orientale. Ha espresso l'intenzione di tenere segrete le sue ferite alla famiglia fino a quando non si sarà completamente ripreso.

Il treno ospedale ucraino

L'ospedale ferroviario è un tributo alla risorse che il mondo ha imparato ad ammirare nelle prime fasi di questo conflitto.

Oleksandr Pertsovskyi, CEO delle operazioni passeggeri delle Ferrovie ucraine, ha detto a CNN che l'Ucraina non aveva alcun carro ferroviario medico quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala a febbraio 2022.

"Così abbiamo notato che i soldati feriti erano praticamente costretti attraverso le finestre (dei treni regolari). E abbiamo capito che qualcosa doveva essere fatto a riguardo... e abbiamo iniziato a convertire i nostri carri ferroviari regolari che in tempo di pace avrebbero semplicemente portato i turisti alle montagne dei Carpazi", ha spiegato a CNN dopo l'arrivo di uno dei treni medici.

Per minimizzare il rollio, il veicolo viaggia a circa 80 chilometri (50 miglia) all'ora, circa la metà della velocità di un treno normale. Ha anche la priorità su tutti gli altri treni, compresi eventuali treni VIP speciali con dignitari stranieri.

Tuttavia, l'unità di terapia intensiva rimane instabile a causa del costante scuotimento. Ogni pezzo di equipaggiamento, ogni letto e ogni macchina che fa bip deve essere fissato al pavimento e il personale medico deve fare attenzione quando si occupa dei pazienti.

I treni ambulanza sono stati utilizzati per la prima volta durante la Guerra di Crimea nel 1850, ma sono stati notevolmente evoluti da allora. Le versioni moderne ucraine sono dotate di ventilatori, macchine per il sostegno alla vita, scanner ecografici e condizionatori d'aria portatili che regolano la temperatura anche nelle giornate più calde.

Ogni carrozza funziona in modo indipendente grazie ai generatori - un'importante caratteristica di sicurezza alla luce dei frequenti attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, ha notato Pertsovskyi.

Ma sono i piccoli tocchi che rendono questi treni veramente straordinari.

Disegni di bambini e bandiere ucraine sono esposti in ogni carrozza, offrendo un po' di conforto ai passeggeri feriti e malconci. Le staffe delle finestre sono a forma di simbolo nazionale ucraino, il tridente, per garantire che rimanga visibile ai soldati che giacciono nei loro letti.

"L'umore è alto, ma tutti sono esausti," ha dichiarato, mantenendo uno sguardo vacuo mentre il treno continuava il suo viaggio.

Questa era l'osservazione pensosa di un individuo noto con il codename "Optimista."

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto apertamente le sfide nel rafforzare i ranghi dell'esercito decimati, lasciando i soldati senza tregua.

Durante una conferenza stampa dello scorso mese, Zelensky ha indicato che la spinta per reclutare più soldati stava accelerando. "Alcune rotazioni hanno avuto inizio. Non posso ancora chiamarle rotazioni complete. Ma è un passo avanti, e questo è cruciale," ha menzionato.

La stanchezza ha iniziato ad influire sul morale dei soldati in prima linea. Lo scorso mese, CNN ha riferito conversazioni con numerosi comandanti e ufficiali ucraini che hanno espresso preoccupazioni per la diserzione e l'insubordinazione, in particolare tra i soldati novizi.

Accanto a loro c'era Stanislav, un recluta volontario che si era arruolato solo tre mesi prima. Anche lui era stato ferito, un attacco di drone gli aveva lasciato un polmone perforato, costole fratturate e altre ferite.

A differenza di Oleksandr, Stanislav ha dimostrato uno spirito risoluto. "Dopo la mia ferita, la mia determinazione è diventata ancora più forte," ha condiviso con CNN, sorridendo.

Indossando una maglietta da calcio e shorts, era risoluto nella sua convinzione che l'Ucraina sarebbe uscita vittoriosa, nonostante il vantaggio numerico e di potenza di fuoco della Russia.

"Si basano sui numeri, e noi sulla qualità," ha affermato.

Il pesante costo della guerra

Mentre il viaggio del treno si avvicinava alla sua nona ora, finalmente arrivò alla stazione ferroviaria di una città sotto la copertura del buio. Una lunga fila di ambulanze era in attesa dei pazienti, segnando la fine del loro viaggio in treno ma l'inizio del loro viaggio verso la guarigione. Alcuni potrebbero non guarire mai completamente dalle loro ferite.

Olga, un'infermiera del reparto di terapia intensiva, si preparava a trasferire i suoi pazienti ai medici sulla piattaforma, completando il suo lavoro della giornata.

Si era unita all'esercito come infermiera civile nel 2015, un anno dopo il conflitto tra i separatisti sostenuti dalla Russia e l'Ucraina nelle regioni orientali del paese e l'illegale annessione della Crimea da parte del Cremlino. Si è arruolata nell'esercito nel 2016 e ha prestato servizio da allora, prendendo una breve licenza nel 2022.

Dopo che il suo turno era finito, ha detto a CNN che gestire i soldati gravemente malati che tornavano dal fronte era la parte più difficile del suo lavoro.

"Tuttavia, abbiamo la possibilità di offrire assistenza immediata ai nostri difensori 24/7, e questo è la parte più gratificante," ha rivelato.

Mentre le ambulanze partivano e il treno lasciava la stazione, Pertsovskyi, il capo della ferrovia, finalmente tirava un sospiro di sollievo. Il treno ospedale è considerato un potenziale bersaglio per Mosca, e gli attacchi recenti a stazioni ferroviarie e infrastrutture vicine hanno aumentato le preoccupazioni.

In piedi sulla piattaforma, dopo aver osservato un treno pieno di nuovi recluti che andava nella direzione opposta, ha riflettuto sull'orrore del conflitto.

"Al mattino, vedo questi giovani uomini che salutano i loro padri, marciare verso il campo di battaglia. E poi, vederli tornare... o incoscienti o mutilati, sembra che il prezzo della guerra sia incredibilmente alto. È come un nastro trasportatore senza fine."

CNN's Victoria Butenko e Olha Konovalova hanno contribuito a questo report.

