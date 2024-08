- Trasporti stradali: metodologia rivista per la stima della copertura per oltre 9 milioni di assicurati

Circa 9,4 milioni di automobilisti in Germania si preparano a modifiche nelle loro tariffe assicurative a causa di categorie regionali riviste. Circa la metà di questi guidatori potrebbe subire un aumento delle loro tariffe, mentre l'altra metà potrebbe godere di una diminuzione, secondo l'Associazione Tedesca delle Assicurazioni (GDV). Tuttavia, circa 33 milioni di proprietari di auto potrebbero non riscontrare alcun cambiamento.

Più il danno è grave, peggiore è la valutazione

Questa trasformazione deriva dall'introduzione di nuove categorie regionali per l'assicurazione della responsabilità civile, completa e parziale dei veicoli a motore, come rivelato dalla GDV. Più grave è il danno in una determinata regione, peggiore è la sua posizione all'interno di queste categorie. Il fattore critico qui è il distretto in cui il veicolo è registrato, non il luogo del danno.

Le compagnie assicurative utilizzano queste categorie regionali GDV come uno dei componenti del prezzo per determinare le tariffe.

Offenbach e Berlino lottano di più

Il distretto con il peggior storico dei danni nel periodo attuale è Offenbach, seguito da vicino da Berlino. "In entrambe le città, i danni sono quasi il 40% superiori alla media", ha dichiarato la GDV. Di conseguenza, figurano tra le peggiori classi regionali 12 per l'assicurazione della responsabilità civile. Rispetto alle grandi città con più di 300.000 abitanti, Berlino ha i pagamenti dei danni più elevati.

Nel frattempo, il distretto di Elbe-Elster nel Brandeburgo ha il miglior record dei danni, con danni circa il 30% inferiori alla media. Significativamente, numerosi distretti di registrazione della Baviera hanno mostrato miglioramenti. "Qui, 24 distretti e quasi ogni quarto guidatore beneficiano di una classe più favorevole", è stato dichiarato.

In tutta la nazione, le valutazioni per 49 distretti con circa 4,7 milioni di automobilisti peggioreranno. Viceversa, 59 distretti e circa 4,7 milioni di automobilisti beneficeranno di categorie regionali migliorate in futuro.

Le compagnie assicurative possono ora utilizzare queste valutazioni

Le compagnie assicurative possono ora implementare queste valutazioni per le nuove polizze e quelle esistenti a partire dall'anno assicurativo successivo. Tuttavia, queste categorie regionali non servono come linee guida vincolanti per il calcolo delle tariffe.

Queste categorie possono comportare significativi differenze nelle tariffe assicurative a seconda della regione. Ad esempio, secondo il portale di confronto Verivox, l'assicurazione della responsabilità civile per una VW Passat con un guidatore single di 45 anni con un chilometraggio annuale di 15.000 chilometri è mediamente più di metà più economica nella città dell'East Frisia di Emden rispetto a Berlino-Mitte.

Nel distretto di Berlino di Nikolassee, le tariffe assicurative in questa ipotesi di calcolo sono circa un terzo più care rispetto alla città adiacente del Brandeburgo di Kleinmachnow.

La GDV gioca un ruolo significativo nella determinazione delle tariffe assicurative in base alle categorie regionali. Le categorie regionali riviste, come delineato dalla GDV, potrebbero comportare significativi differenze nelle tariffe assicurative tra i diversi distretti.

Leggi anche: