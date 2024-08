- Trasporti speciali di beni culturali per musei

Per consentire anche alle piccole case di conservare i loro oggetti di raccolta in modo appropriato, l'Associazione dei Musei della Turingia sta promuovendo la creazione di depositi centrali regionali. Ciò comporta anche la richiesta di un camion specializzato che possa trasportare opere d'arte sensibili e altri beni tra i musei e i depositi.

"Certo, è possibile noleggiare compagnie di spedizioni per questi trasporti, ma a costi elevati," ha detto Timo Mappes. Mappes è un membro del consiglio dell'associazione dei musei e direttore fondatore del Museo Ottico Tedesco (DOM) a Jena, dove recentemente ha acquisito molta esperienza nel trasporto di oggetti museali estremamente sensibili - i lavori di costruzione della casa sono appena iniziati. "Abbiamo praticamente dovuto svuotare l'intera casa e spostare gli oggetti della collezione da A a B."

Veicolo per il trasporto appropriato

Na opinione di Mappes, un camion con aria condizionata e sospensione pneumatica sarebbe utile, che diversi musei della Turingia potrebbero utilizzare. "Idealmente, dovrebbe essere posizionato in modo astuto in modo da poter fare la spola tra i depositi e i musei."

Mappes ha citato i costi di trasporto per due oggetti della collezione relativamente piccoli ma molto preziosi del DOM, che presto viaggeranno negli Stati Uniti per una mostra. Un'azienda specializzata nei trasporti d'arte si occuperà del compito. "Anche per questi piccoli oggetti, i costi sono nell'ordine delle quattro cifre."

L'associazione dei musei conta circa 240 membri in tutta la Turingia, tra cui musei di storia naturale e tecnologia, nonché musei di storia, arte e folclore.

