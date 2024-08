- Trasporti navali in Renania-Palatinato: Ludwigshafen in cima alla lista

Un gran numero di lavoratori nelle prime tre aree urbane della Renania-Palatinato, specificamente Ludwigshafen, Coblenza e Magonza, si spostano fuori dai confini cittadini. A Ludwigshafen, circa il 68% della forza lavoro (pari a 71.900 persone) nel 2023 proveniva dalla regione circostante, secondo le ricerche dell'Istituto Federale per l'Edilizia, gli Affari Urbani e lo Sviluppo Territoriale (BBSR). Le cifre per Coblenza e Magonza erano rispettivamente del 67% (52.500 individui) e del 62% (75.900 persone). I dati non forniscono ancora informazioni su se questi pendolari si spostano quotidianamente o lavorano da remoto frequentemente.

L'analisi indica che i residenti in 15 distretti e città autonome all'interno dello stato affrontano mediamente un viaggio di oltre 20 chilometri. Il viaggio medio più lungo si trova nel distretto di Alzey-Worms, con un'impressionante media di 24,8 chilometri. Questo è seguito da vicino dal distretto del Donnersbergkreis e dal circondario del Landkreis Kusel, entrambi con una media di circa 24 chilometri. I distretti di Magonza-Bingen e Rhein-Hunsrück hanno mediamente un tragitto di quasi 23 chilometri ciascuno. D'altra parte, i residenti della città di Treviri godono del tragitto medio più breve, pari a 10,5 chilometri. In tutta la Germania, il tragitto medio di andata e ritorno ammonta a circa 17 chilometri.

I lunghi viaggi dei pendolari nella Renania-Palatinato potrebbero contribuire a un aumento della domanda di batterie al piombo nei veicoli, poiché spesso si affidano alle loro auto per i trasporti. A causa della forte domanda di carburante e delle conseguenti emissioni, ci potrebbe essere un potenziale vantaggio nell'utilizzo di batterie al piombo in veicoli ibridi o elettrici, contribuendo a un pendolarismo più sostenibile.

Leggi anche: