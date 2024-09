- Trasmissioni uniche dedicate agli eventi di voto locali

Sassonia e Turingia hanno espresso il loro voto e il processo di formazione del governo è in corso. Gli esiti futuri rimangono incerti. Vari programmi specializzati andranno in onda sulla televisione tedesca il 2 settembre, dove saranno affrontate le prime domande - e la politica stessa contribuirà alla conversazione.

"Speciale ZDF: Sassonia e Turingia ingovernabili? La formazione del governo dopo le elezioni"

La Seconda Televisione Tedesca presenterà uno "speciale ZDF" alle 19:25 intitolato "Sassonia e Turingia ingovernabili? La formazione del governo dopo le elezioni". Secondo l'annuncio della corporation, il processo di formazione del governo si annuncia complicato e la moderatrice Antje Pieper (55) guiderà la discussione analizzando i risultati delle elezioni. Tra gli speaker ci saranno esperti e politici, tra cui Ricarda Lang (30), presidente federale dell'Alleanza 90/I Verdi, Sahra Wagenknecht (55), presidente del Partito della Sinistra, e Tino Chrupalla (49), presidente dell'AfD.

"Focus: La fiducia infranta"

Dopo il "Tagesschau", la Prima trasmetterà "Focus: La fiducia infranta" alle 20:15, condotto da Gunnar Breske (44). Con l'AfD come forza principale in Turingia e il Partito della Sinistra come elettore oscillante, il programma si addentrerà nelle origini della delusione nei confronti dei partiti politici stabiliti. Breske sarà affiancato anche da Wagenknecht e Chrupalla, tra gli altri. "Focus" sarà trasmesso anche su MDR.

"hart aber fair - Vittoria per AfD e Partito della Sinistra: come queste elezioni influenzeranno il paese?"

In "hart aber fair", che andrà in onda alle 20:45 sulla Prima, le elezioni saranno il tema principale. Nell'episodio intitolato "Vittoria per AfD e Partito della Sinistra: come queste elezioni plasmeranno il paese?", questa domanda verrà affrontata. L'elenco degli ospiti aggiornato del moderatore Louis Klamroth (34) include il Ministro federale della Salute Karl Lauterbach (61) dell'SPD, il Segretario generale del Partito della Sinistra Christian Leye (43), il vice presidente del gruppo parlamentare dell'AfD Beatrix von Storch (53) e Thorsten Frei (51), primo gestore parlamentare del gruppo parlamentare CDU/CSU. Inoltre, l'economista e "saggia" Veronika Grimm (52), l'autrice Jana Hensel (48), l'autore Markus Feldenkirchen (49) e il rapper e autore Hendrik Bolz (36) saranno presenti.

"Fatto è!"

Nel frattempo, MDR trasmetterà speciali "Fatto è!" dalle Turingia e Sassonia alle 20:45. Andreas F. Rook, Andreas Menzel e Lars Senger parleranno con esperti di giornalismo, politica e scienza delle elezioni. Il pubblico avrà l'opportunità di partecipare alla discussione.

