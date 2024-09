- Trasmissione dei media condensati

Dei cercano la tranquillità, i mortali bramano ricchezze, e i giocatori contendono per il trofeo ultimate: cosa c'è in streaming questa settimana.

"Caos" (Netflix)

Per quanto tempo ancora Giove, il patriarca degli dei, potrà mantenere il suo potere sul dominio dell'umanità? Questo pensiero lo assilla, riempiendolo di crescente inquietudine, mentre osserva gli eventi del mondo dal suo lussuoso rifugio sul Monte Olimpo. Una montagna di escrementi blocca un santuario dedicato al divino, e una ruga tra le sopracciglia preannuncia il disastro. Nemmeno la sua stessa prole divina gli obbedisce, e il fratello Nettuno non offre alcun sollievo, contento di navigare con il suo yacht di lusso. Come ha fatto il mortale Orfeo a penetrare negli inferi durante la sua vita e a salvare la sua amata Rory dalle grinfie dell'impero di Ade?

"Caos" regna sul Monte Olimpo, come mostrato in una serie britannica su Netflix. Jeff Goldblum interpreta il vanitoso Giove, inebriato dal suo potere e dalla sua opulenza. Giunone, la dea, è interpretata da Janet McTeer. Cliff Curtis assume il ruolo del vanitoso Nettuno. I creatori della serie hanno modernizzato la mitologia greca. Gli otto episodi sono pieni di ingegnosi colpi di scena e molto coinvolgenti. Ad esempio, Giove spesso cerca consiglio da Prometeo, nonostante sia incatenato a una roccia e torturato da un'aquila, solo per tornare poi al suo tormento.

"Racconti di Pirati Svelati" (Magenta TV)

I pirati incutono timore e morte, ma spesso vengono romanticizzati nelle storie tramandate di generazione in generazione. Persistono miti su figure come Barbanera, Anne Bonny e Henry Morgan. Anche Sir Francis Drake, celebrato nei libri di storia come esploratore, era un temuto corsaro nel XVI secolo, che saccheggiava navi cariche di tesori. Richard Ward, un vero pirata, ha addirittura ispirato il capitano Jack Sparrow della saga cinematografica "Pirati dei Caraibi". National Geographic presenta l'ottava serie "Racconti di Pirati Svelati", in onda la domenica alle 21:00 sul canale televisivo premium, con gli episodi anche disponibili su Magenta TV.

"Battaglia per le Ricchezze" (ARD Mediathek)

Il gioco multiplayer online "Dota 2" si è trasformato in un classico negli ultimi dieci anni. Nel suo documentario "Battaglia per le Ricchezze - Il più grande torneo di e-sport del mondo", Tim Schreder segue due giocatori tedeschi, Daniel "Stormstormer" Schoetzau e Leon "Nine" Kirilin, mentre competono nel più grande torneo di e-sport del mondo, "The International", tenutosi a Seattle, USA. Con un montepremi fino a 42 milioni di dollari - più di Wimbledon, gli

