🎉 Ciao a tutti, 5 Cose PM! Recentemente, la soddisfazione sul lavoro tra i lavoratori americani ha registrato un calo, con meno persone che si sentono soddisfatte dei loro stipendi, benefici e sicurezza del lavoro. In effetti, un recente sondaggio ha rivelato che un numero crescente di dipendenti si preoccupa della possibilità di perdere il lavoro.

1️⃣ Alloggio unico: Un appassionato istruttore di volo sta costruendo un aeroporto e un lodge per piloti personali in Alaska. Gli ospiti possono prenotare un soggiorno in aerei DC-9 e DC-6 rimessi a nuovo, insieme ai piani per una torre di controllo Airbnb.

2️⃣ Spostamento immobiliare: Sono state apportate modifiche significative nel settore immobiliare, con gli esperti del settore che ipotizzano che questi aggiustamenti potrebbero aumentare la concorrenza sui prezzi a lungo termine. Ciò potrebbe potenzialmente portare a risparmi di migliaia di dollari per gli acquirenti sulle commissioni degli agenti immobiliari.

3️⃣ Problema di inquinamento: Il fiume Motagua in Guatemala, che affronta attualmente un afflusso annuale di 40 milioni di libbre di immondizia, è classificato tra i fiumi più inquinati dell'America centrale. Una startup con sede negli Stati Uniti sta cercando di contrastare l'inquinamento.

4️⃣ Esame del protezione solare: Despite the myriad advantages of sunscreen in protecting against skin cancer and premature aging, sunscreen ingredients have been increasingly criticized due to chemical concerns. Here is the lowdown on the matter.

5️⃣ Trappola della noia: La ricerca suggerisce che l'interagire costantemente con video di animali domestici, balli di bambini e suoni di celebrità sui social media non migliora il tuo umore, ma piuttosto ti rende ancora più noioso.

🎒 Azione rapida: A Houston, una donna stava godendo la sua pausa caffè quando un ladro le ha rubato lo zaino. Ha reagito prontamente, ha catturato il ladro e ha recuperato le sue cose. Il suo consiglio? "Non provare a rubare a una cubana!"

• Avvio della Convenzione Nazionale Democratica a Chicago• L'ex congressista degli Stati Uniti George Santos ammette la colpevolezza delle accuse federali• Blinken condivide che Israele ha accettato la proposta degli Stati Uniti per un accordo di cessate il fuoco

🤣 La battuta: Una battuta sarcastica su un viaggio in barca ha vinto il primo premio per la gag più divertente al Festival Fringe di Edimburgo quest'anno. Guarda i primi 10.

🔎 Defying gravity: China's Shaolin monks exhibit incredible acrobatics, as demonstrated by photographer Steve McCurry's captivating images capturing their dexterity and intense concentration.

❗Swiss bankroll: Switzerland is shelling out ₣57,000 for the most convincing ideas on ridding its pristine lakes of old munitions.

Tough battle: The actor discussed his late father's reignited battle against Parkinson's disease, the lessons he learned, and the impact on their relationship.

👻 When the term “ghosting” made its debut in the Merriam-Webster dictionary?

A. 2002B. 2009C. 2017D. 2022(Scroll down for the answer)

👶 Never a dull moment: A man flagged down a sheriff's deputy to assist with the delivery of his girlfriend's baby. The deputy's bodycam footage captured the entire incident, including his assistance in severing the umbilical cord from the newborn. Both mother and baby are doing well. "I'm thankful he was around," expressed the grateful mother.

