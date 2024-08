- Trasformazione della piazza dell'Opera di Monaco per un maggior verde

Piazza Max-Joseph, di fronte al Teatro Nazionale di Monaco, è attualmente in fase di costruzione. Al posto dell'attuale distesa di pietra e asfalto, presto ci saranno prati lussureggianti, zone per passeggiate, piante che offrono ombra e diverse aree per sedersi, tutte situate al centro, di fronte all'Opera di Stato della Baviera. Secondo il piano finale del consiglio comunale di tarda aprile, la piazza Max-Joseph è destinata a diventare un invito per tutti i residenti di Monaco per rilassarsi e rigenerarsi nel centro della città, in attesa della completa riqualificazione dell'intera piazza tra qualche anno.

Il dipartimento dei lavori pubblici si ispira ai vecchi progetti di Leo von Klenze, che ha progettato la piazza all'inizio del 19° secolo. Tuttavia, con il passare del tempo, l'area di fronte all'edificio teatrale classico e alla Residenza di Monaco si è trasformata in un'area di pietra e asfalto, utilizzata principalmente come ingresso per il parcheggio sotterraneo - direttamente sotto la scala del grandioso teatro dell'opera. Il piano provvisorio prevede di mantenere l'ingresso del garage il più stretto possibile.

I lavori sono previsti per essere completati a dicembre 2025. Il consiglio comunale ha stabilito un budget massimo di 3,9 milioni di euro.

