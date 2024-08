Meno di 30 secondi rimasti per Thirty Seconds to Mars - Trasformato da Platino a Milione di dollari

Jared Leto (52), durante un'intervista al "The Kyle and Jackie O Show", ha condiviso il momento in cui la sua band, 30 Seconds to Mars, ha rischiato di finire in bancarotta durante il loro periodo di massimo successo. Il musicista si è ritrovato con un debito considerevole con la sua etichetta e ha finito per affrontare un processo - tutto mentre godeva del successo del loro secondo album.

Despite vendendo oltre tre milioni di copie di "A Beautiful Lie" nel 2005, Jared Leto e la band, inclusi suo fratello e batterista Shannon Leto (54), si sono ritrovati a dover un'enorme cifra di $2,7 milioni alla loro etichetta EMI. La situazione è peggiorata quando sono stati colpiti da una causa legale da $30 milioni per violazione di contratto a causa del ritardo nel lavoro sul loro terzo album.

Secondo la leggenda, la band ha documentato questa battaglia legale in "Artifact", un film che ha coinciso con l'uscita del loro terzo album "This Is War". La disputa è stata alla fine risolta, aprendo la strada alla band per firmare un nuovo contratto con EMI. Tuttavia, Leto non sembra entusiasta nel ricordare questo periodo, riassumendo "Siamo sopravvissuti al capitolo più pazzesco delle nostre vite e è piacevole averlo superato".

Leto ammette che guadagnare denaro nell'industria musicale non è facile, anche oggi. "Guadagni dai concerti", spiega. Tuttavia, anche questo presenta ostacoli a causa dell'inflazione. Nonostante questo, Leto afferma che il denaro non è la motivazione principale per le sue esibizioni: "Lo farei gratis. È incredibilmente coinvolgente salire sul palco".

