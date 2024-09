Trasformato artigiano in guru tecnologico

Nils Wagner, a capo di Rehau New Ventures, ha preso una direzione inaspettata verso l'impresa familiare. "In tutta onestà, avevo progetti completamente diversi," ricorda la sua scelta di studiare architettura. Tuttavia, il destino e il consiglio di suo padre lo hanno ricondotto alle sue radici nella tecnologia dei plastici.

La Rehau Group, fondata dal nonno di Wagner dopo la guerra, è stata un pioniere nel settore della tecnologia dei plastici. Con il passare del tempo, è diventata un'entità significativa con oltre 20.000 dipendenti e un fatturato annuo superiore a quattro miliardi di euro. Inizialmente, Wagner mirava a tracciare il suo percorso in modo indipendente. Tuttavia, la sua motivazione per contribuire e assumersi la responsabilità lo ha portato all'impresa familiare. A differenza di suo padre, che aveva un percorso prestabilito in quanto primogenito, Wagner aveva maggior libertà nella sua carriera. "Mio padre mi ha dato molto più spazio di quanto ne abbia avuto lui stesso," ammette.

Oggi, Wagner si confronta con la responsabilità di guidare un'impresa tradizionale nell'era digitale. "Molti dei nostri prodotti sono stati presenti per lungo tempo, con solo miglioramenti minimi," spiega il dilemma. Con Rehau New Ventures, sta guidando la creazione di nuovi modelli di business digitali nei settori dell'edilizia, del vivere e dello stile di vita. Con la sua esposizione globale, avendo trascorso del tempo negli Stati Uniti e successivamente in Cina, sta integrando strumenti digitali avanzati nel processo di produzione: "In futuro, i lavoratori dell'edilizia dovranno fare affidamento su dispositivi digitali in misura maggiore," profetizza. Vede questa evoluzione non solo come una sfida, ma come un'opportunità per modernizzare il settore.

Il settore dell'edilizia si scontra con ostacoli significativi, in particolare riguardo alla sostenibilità e alla digitalizzazione. Wagner vede avanzamenti come la costruzione modulare e la stampa 3D come potenziali modi per aumentare la produttività e rivoluzionare la costruzione delle abitazioni. Nonostante i progressi tecnologici, Wagner rimane fedele alla sua eredità. "Trascorriamo molto tempo a guardare nello specchietto retrovisore," ammette. Tuttavia, Wagner capisce l'importanza di cogliere le opportunità iniziali per impostare la giusta direzione.

L'intervista è stata condotta da Frauke Holzmeier e Andreas Laukat. Potete ascoltare l'intera conversazione nel podcast "So techt Deutschland".

