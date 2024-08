- Trasformarsi oltre l'etichetta di "ex-partner".

Natascha Wierichs-Ochsenknecht: Un talento versatile

A 60 anni, Natascha Wierichs-Ochsenknecht, modella, attrice, autrice, star dei reality show, influencer e imprenditrice di moda e bellezza, ha esplorato vari campi nel corso della sua vita. Ha acquisito popolarità grazie al suo matrimonio con l'attore Uwe Ochsenknecht (68), ma anche dopo la loro separazione nel 2012, ha continuato a portare il suo famoso cognome. Tuttavia, si è creata il suo spazio nell'industria dello spettacolo e attualmente fa parte di una delle famiglie televisive più note in Germania, insieme ai suoi tre figli.

La numerosa famiglia Ochsenknecht, come i Kardashian americani, è sempre al centro dell'attenzione: dai nuovi nipoti, ora Natascha ne ha quattro, ai conflitti con il figlio Jimi Blue (32) o agli aggiornamenti dall'Austria, dove la figlia Cheyenne (24) vive con la sua famiglia. Questi eventi vengono spesso documentati nella docu-soap "Questi Ochsenknecht", in onda dal 2022 e attualmente alla quarta stagione su Sky e Wow. Natascha offre anche uno scorcio della sua caotica vita quotidiana, piena di viaggi in treno, ai suoi 275.000 follower su Instagram, rispondendo alle domande dei fan e offrendo consigli di vita.

È una presenza regolare agli eventi delle celebrities, si fa notare per la sua altezza, i capelli biondi e i look originali. Per tanto tempo, un vivace rossetto rosa è stato il suo marchio di fabbrica, e il suo appartamento di Berlino è decorato con colori vivaci e lussi. Su Instagram, intrattiene spesso i suoi follower con la sua "Cita del Giorno".

Natascha Wierichs-Ochsenknecht: "La cosa più importante è restare sani e felici"

Natascha continua a irradiare una grande gioia per la vita, probabilmente grazie alle sfide di salute che ha affrontato. Ha subito numerosi interventi chirurgici addominali e porta una cicatrice evidente sulla parte centrale del corpo, che mostra con orgoglio. "Non importa come appare, l'importante è che tu sia ancora vivo", ha dichiarato nel 2021, rivelando di essere stata vicina alla morte. "Se hai lottato per la tua vita come ho fatto io, disprezzi la superficialità". Per il suo compleanno importante, probabilmente desidera una buona salute e felicità duratura. "Non c'è niente di più importante della buona salute e della felicità".

Non dipende da un uomo per trovare la felicità. Dopo quasi 20 anni di matrimonio con Uwe Ochsenknecht, ha avuto una relazione on-off con il calciatore Umut Kekilli (40) per 8 anni, che è finita nel 2017. Successivamente, ha frequentato brevemente il giovane operatore di camera Oliver Schumann, ma la loro relazione è durata solo circa 8 mesi. "È un ragazzo fantastico, ma non abbiamo passato molto tempo insieme e poi è svanita", ha confessato a RTL nel 2019. Da allora, è rimasta single e gode della sua indipendenza.

Nata Natascha Wierichs a Düsseldorf e cresciuta in Bassa Sassonia, ha acquisito la sua prima notorietà come modella a 24 anni. Ha incontrato Uwe Ochsenknecht e ha intrapreso una relazione turbolenta. Dopo sole due settimane, hanno convissuto e quattro settimane dopo era già incinta. Nella primavera del 2024, ha riflettuto su questo periodo nel podcast "Con i pancake di una donna" di Barbara Schöneberger (50). Wilson Gonzalez (34) è nato nel 1990, seguito da Jimi Blue alla fine del 1991. Solo più tardi ha rivelato l'esperienza straziante di un aborto spontaneo che aveva subito. Nel 2000 è nata la figlia Cheyenne Savannah.

Anche durante il matrimonio, Natascha Wierichs-Ochsenknecht ha svolto ruoli da attrice in piccole produzioni. Dopo il divorzio, si è stabilita come star dei reality show e ha partecipato quasi a tutti i programmi televisivi per celebrities - da "The Perfect Promi Dinner" (2014) a "Promi Big Brother" (2016) e "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" (2018).

