Trasformarsi in para-rematore a causa di un ictus nella carriera di un atleta olimpico

Kathrin Marchand ha iniziato a remare a 14 anni. Dopo aver partecipato a due Olimpiadi a Londra 2012 e Rio 2016, ha deciso di appendere il suo equipaggiamento da gara. Purtroppo, un ictus l'ha colpita mentre stava iniziando la sua carriera medica. Dopo la riabilitazione, ha aspirato a tornare sia al suo lavoro di medico che al remo. A Parigi, la 33enne parteciperà alle Paralimpiadi nella specialità del quadruplo scafo, con l'obiettivo di vincere una medaglia. In un'intervista con ntv.de, parla delle sue aspirazioni e del suo viaggio di ritorno al remo.

ntv.de: Parteciperai alle Paralimpiadi nel quadruplo scafo il 1° settembre. È lo stesso giorno in cui hai avuto l'ictus tre anni fa. Come ti senti?

Kathrin Marchand: All'inizio ho trovato strano che fosse proprio il 1° settembre. Voglio dire, uno su 365 giorni, giusto? Ma non lo considero un brutto presagio. Forse è destino. Lo sfrutterò al meglio. Mi motiva.

Come è cambiata la tua vita dopo l'ictus?

Pensavo di essere in perfette condizioni fisiche. Poi, all'improvviso, sono stata colpita. Non posso fare molte cose come prima. Inoltre, ho una 'malattia insolita' per la mia età. Il periodo di riabilitazione è stato difficile. Ero circondata principalmente da anziani. Alla mia età, è stato difficile accettare di essere sulla stessa barca. Molti lottavano contro più di una malattia. La riabilitazione non è stata esattamente una passeggiata.

Perché no?

Era come un promemoria costante del fatto che ero realmente malata. Qualcosa con cui non avevo mai avuto a che fare prima. Era come guardarsi allo specchio e non piacersi. Ho avuto difficoltà ad accettarlo.

Come hai risollevato la situazione?

Volevo voltare pagina. Non volevo tirarmi le coperte sulla testa e aspettare la pensione. Non avrei resistito una settimana. Sapevo di non voler passare le mie giornate in pensione.

E ora come va?

Ho ritrovato il mio ritmo. Lavoro al mattino, quattro giorni alla settimana. Poi torno a casa, mi riposo e faccio un sonnellino. Dopo pranzo, vado in palestra per un po'. Il remo è tornato nella mia vita. È uno sport bellissimo. Il ritmo, il legame con la natura... è quasi meditativo. Quando sono lì, dimentico tutto il resto.

Perché hai smesso di remare nel 2016?

Dopo le Olimpiadi di Rio, mi sentivo arrivata a un bivio. Pensavo di non poter migliorare molto. Avrei potuto qualificarmi per Tokyo, ma probabilmente avrei finito per essere nella finale B. Non volevo più investire così tanto tempo ed energia.

Perché no?

Volevo concentrarmi sui miei studi. Una carriera nello sport non paga molto. Inoltre, ho dovuto prendere due mesi di ferie non retribuite per partecipare alle Paralimpiadi. E proprio quando ho iniziato a lavorare come medico, ho avuto l'ictus.

Significa che non potevi più lavorare?

Sì. Per nove mesi non ho potuto lavorare.

E poi, cosa è successo?

Ricordando il piacere del remo, durante il mio periodo di inattività, ho deciso di provarci di nuovo.

Come sei tornata al remo?

La mia vicina, che anche lei fa remo, mi portava con sé quando andava a remare. Mentre lei era in barca, facevo i giri a bordo. Mi incoraggiava e mi suggeriva di tornare in barca. Alla fine l'ho fatto e mi sono divertita.

Hai una disabilità visiva. Quanto puoi vedere mentre remi?

La mia disabilità visiva è la maggiore sfida nella mia vita quotidiana. Non posso vedere un terzo intero del mio campo visivo in entrambi gli occhi. Imparare visivamente non è più un'opzione e ho difficoltà a imparare nuovi schemi di movimento. Ma posso ancora remare. Ho solo dovuto ricordare quelli che avevo prima. All'inizio sembrava strano.

Cosa era diverso esattamente?

Sentivo un muro alla mia sinistra. Tutto sembrava buio su quel lato. Non potevo vedere cosa stava succedendo nella barca o gli avversari su quel lato. Ho dovuto adattarmi.

Come sei entrata nello sport paralimpico?

Quando ho sentito parlare dei Giochi Paralimpici invernali alla radio, ho pensato: perché non provarci. Ho presentato la domanda di classificazione.

Come funziona esattamente?

Pensavo di essere classificata in base alla mia disabilità visiva, ma non ha funzionato. Vedo troppo. Le persone devono avere almeno metà del loro campo visivo mancante. Pensavo fosse finita per me.

Ma?

Poiché sono responsabile delle classificazioni di remo a livello nazionale, compreso il nostro club, Anna Rohde ha suggerito che presentassi domanda di classificazione a causa delle mie difficoltà di coordinazione, specificamente con l'allineamento del remo destro-sinistro. Le ho menzionato i miei problemi e, nonostante pensassi che la questione fosse chiusa, ho acconsentito al suo incoraggiamento. Di conseguenza, ho presentato una domanda che si concentrava sulle mie difficoltà di coordinazione e forza laterale sinistra.

Successivamente, è stato necessario un esame neurologico, che ha confermato la mia diagnosi medica. Ho quindi proceduto con la mia domanda, che è stata successivamente accettata, e sono stata invitata per un appuntamento. Durante la mia riunione di classificazione, un medico e uno specialista di canottaggio hanno valutato me. Hanno analizzato il mio livello di forza, la flessibilità delle braccia e le abilità di coordinazione attraverso esercizi. La mia prestazione in diversi schemi di movimento è stata annotata, con punti assegnati in base alle mie debolezze. Infine, non ho raggiunto il punteggio richiesto per la classificazione.

Cosa ti aspetti di più mentre ti prepari per la tua terza partecipazione ai Giochi, ma questa volta ai Paralimpici?

Sono entusiasta delle competizioni. Questi eventi sono unici, si verificano ogni quattro anni, rendendoli qualcosa di speciale. Inoltre, sono impaziente di vivere la vita comunitaria nel Villaggio Paralimpico e di esplorare la città di Parigi. La Francia, in particolare Parigi, ci accoglie calorosamente.

Tuttavia, le competizioni di canottaggio non si terranno a Parigi, ma a Vaires-sur-Marne.

Anche se soggiorniamo nel Villaggio Paralimpico, ci spostiamo in bus a Vaires-sur-Marne per gli allenamenti e le competizioni. È un po' scomodo a causa del viaggio di un'ora andata e ritorno. Tuttavia, è motivante essere nel villaggio per immergersi nell'atmosfera generale.

Quali sono i tuoi obiettivi?

Il nostro obiettivo di squadra è ottenere un posto sul podio nell'otto. Anche se sarà difficile, sarebbe un traguardo.

Perché potrebbe essere difficile?

I Giochi Paralimpici non sono un'impresa facile. Quest'anno abbiamo affrontato numerosi infortuni, malattie e ritiri dei concorrenti. Tuttavia, il nostro obiettivo rimane quello di vincere una medaglia e continuare i nostri successi degli anni passati.

Sei anche ansiosa?

La peculiarità dei Giochi Olimpici e Paralimpici, che si tengono ogni quattro anni, contribuisce all'aura speciale di queste competizioni. Quando ho iniziato a fare canottaggio, consideravo la partecipazione a un evento del genere un grande traguardo. Tuttavia, ho imparato che ho bisogno solo di dare il meglio di me durante gli allenamenti. Tuttavia, mi sento ancora nervosa prima della gara, poiché cerco di dare il massimo e a volte cedo alla pressione.

Come gestisci la pressione individualmente?

A volte, utilizzo i servizi di uno psicologo sportivo per prepararmi mentalmente alla competizione. Mi forniscono preziosi consigli che posso applicare a Parigi.

Che tipo di consigli?

Visualizzo la gara nella mia mente e mi familiarizzo con la situazione, che include una migliore comprensione dell'ambiente e l'abilità di mantenere la concentrazione e bloccare le distrazioni.

Come gestisce la tua squadra la pressione?

Come squadra, condividiamo la stessa ansia prima della gara. Anche io sento l'anticipazione e l'eccitazione. Tuttavia, in qualità di membro della squadra con la maggiore esperienza di canottaggio, cerco di trasmettere fiducia e assicuro ai miei compagni di squadra che siamo sulla strada giusta. I nostri allenamenti ci hanno preparato bene e possiamo trasferire quei successi alla competizione.

La collaborazione è cruciale per la tua squadra e fare affidamento l'uno sull'altro è fondamentale. Cosa significa fare canottaggio in una squadra di quattro?

Fare canottaggio in una squadra è divertente. Ci ispiriamo e ci motiviamo a vicenda, il che è un ottimo motivo per allenarsi duramente. Ci conosciamo da tre anni e siamo chiaramente consapevoli dei punti di forza e di debolezza degli altri. La camaraderie garantisce che nessuno sia lasciato solo.

Cosa farai dopo la competizione?

Dopo la competizione, continuerò a sostenere la squadra fino alla fine dei Giochi Paralimpici. Ho intenzione di guardare altri sport e godermi l'atmosfera generale dei Giochi. La cerimonia di chiusura è un evento che attendo con ansia. Mi prenderò del tempo per rilassarmi e apprezzare il viaggio, che ha incluso diverse sfide. Il 23 settembre, tornerò al lavoro.

Rebecca Wegmann ha parlato con Kathrin Marchand

