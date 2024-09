Trasformare l'abbigliamento di un'icona: la moderna reinvenzione dell'armadio di Beetlejuice

Il film del 1988 ha avuto un tale impatto che le imitazioni dei disegni di Aggie Guerard Rodgers sono diventate un classico nell'industria dei costumi di Halloween. Il vestito da sposa rosso di tulle di Lydia Deetz, indossato da una 16enne Winona Ryder nel film, è diventato l'outfit preferito dalle ragazze fiche durante le feste di Halloween. La tendenza è stata ulteriormente popolare nel 2018 quando la modella Bella Hadid ha indossato una replica esatta del vestito scarlatto insieme al cantante The Weeknd, che si è vestito da Michael Keaton nel suo famoso smoking borgogna.

La versione rivisitata del 2024 del film, "Beetlejuice Beetlejuice", ha incontrato grandi aspettative dai fan, con la costumista Colleen Attwood che ha garantito un cenno ai look iconici originali. Nonostante la ricca storia di moda del film, Attwood ha trovato spazio per miglioramenti, raffinamenti e persino esperimenti. Durante un'intervista su Zoom, Attwood ha discusso delle sue ispirazioni per i costumi, approfondendo le sue scelte per la sala d'attesa burocratica dell'aldilà, il processo di invecchiamento per l'abbigliamento di Beetlejuice e la creazione del vestito da sposa di Lydia.

CNN: Cosa l'ha ispirata nella progettazione dei costumi per "Beetlejuice Beetlejuice"?

Attwood: Per l'aldilà (una sala d'attesa burocratica per fantasmi come Beetlejuice), ho tratto ispirazione dagli anni '70. Avevamo personaggi con vari colori, quindi ho scelto tonalità che si abbinavano ai volti blu senza essere troppo vivaci o opprimenti. Questo ha portato a una palette di colori ispirata agli anni '70.

Per coloro che si trovavano nell'aldilà per periodi prolungati, ho incorporato stili di diversi decenni, come gli anni '20, '30, '40, '70, '80 e '90. Anche se c'erano vari periodi, la palette complessiva è rimasta minimalista all'interno di un limite stabilito.

L'ispirazione per i "Bob's", gli rimpicciolitori (o zombie) nell'aldilà, è venuta dagli uomini dell'agenzia immobiliare Century 21 degli anni '70 che indossavano giacche dorate abbinate, cravatte marroni e camicie bianche. Avevo idee specifiche per questa parte del mondo.

CNN: Come si è avvicinata alla progettazione dei costumi per un film con numerosi momenti di moda storici?

Quando si lavora con personaggi iconici, è importante riconoscere le loro apparizioni originali. Il completo a strisce di Beetlejuice è rimasto, ma Attwood gli ha dato un aspetto più fresco e consumato, mantenendo ancora il suo storico. Utilizzando materiali più organici e un processo di invecchiamento che coinvolgeva la tintura e l'annerimento, è stata in grado di mostrare il processo di invecchiamento di Beetlejuice mentre rendeva omaggio al design del costume originale.

Lo stesso approccio è stato adottato per il frac da sposa di Beetlejuice, che aveva l'aspetto di un frac economico noleggiato, ma con taglie migliorate. Attwood ha prescritto una sfida che è stata sia divertente che gratificante, permettendole di onorare il lavoro del designer originale mentre si adattava alle tendenze della moda del 2024.

CNN: Quali tecniche ha utilizzato per il processo di invecchiamento dei costumi?

Il processo di invecchiamento è iniziato immergendo il tessuto in un colore per creare un effetto sporco. Dopo che il capo era stato creato, sono state utilizzate vernici liquide per aggiungere bordi verdastri ai tessuti neri e bianchi, rendendoli più morbidi e invecchiati. I bordi dei polsini, l'area in fondo ai pantaloni e quella intorno al collo sono stati scoloriti per dare al capo un aspetto sporco e consumato. Il processo di invecchiamento poteva richiedere 2-3 giorni per completarsi, poiché ogni strato richiedeva tempo per asciugare.

CNN: Warner Bros. le ha fornito l'originale frac da sposa dagli archivi per Michael Keaton. Com'è stata quell'esperienza e ha avuto la possibilità di vedere altri costumi dagli archivi di Rodgers?

Il frac originale era un semplice frac fuori dalla catena di produzione. Anche se non era particolarmente impressionante, Attwood non era entusiasta, poiché era concentrata sulla creazione della propria versione del costume. Purtroppo, Attwood non ha avuto la possibilità di vedere il vestito da sposa originale di persona.

CNN: Qual è stato il suo processo per ricreare il vestito da sposa di Lydia?

Il punto di partenza di Attwood per il vestito da sposa di Lydia è stato il suo silhouette vittoriano. Ske

Leggi anche: