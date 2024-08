- Trasferimento forzato in Afghanistan: persone trasferite a Kabul via aereo

Secondo il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser, "28 criminali" sono stati espulsi dalla Germania all'Afghanistan. Faeser ha annunciato questa notizia sulla piattaforma X, dichiarando: "La nostra sicurezza è importante, il nostro stato di diritto prevale". Faeser ha espresso gratitudine verso la Polizia federale e gli stati per la loro collaborazione. Si tratta del primo rimpatrio in Afghanistan da quando i talebani hanno preso il potere tre anni fa. Le identità dei soggetti vengono gradualmente rese note.

Criminali provenienti da vari stati federali sono stati espulsi

Tre criminali provenienti dalla Baviera erano nella lista dei rimpatri. Joachim Herrmann, Ministro dell'Interno della CSU, ha rivelato che due di loro erano stati condannati per reati sessuali, mentre il terzo era stato punito per violazione della legge sulle droghe. Avevano 27, 29 e 30 anni.

"Oggi abbiamo rimpatriato con successo cinque criminali pericolosi in Afghanistan", ha dichiarato Siegfried Lorek, segretario della CDU per la migrazione del Baden-Württemberg, riguardo a quelli espulsi dal suo stato. "È una vittoria per la sicurezza del nostro paese". Tra quelli espulsi, secondo Lorek, c'era un individuo che, insieme ad altri tre, aveva violentato una 14enne per ore a Illerkirchberg nel 2019.

Tra gli altri c'erano "criminali violenti pericolosi condannati a lunghe pene detentive per tentato omicidio", nonché un criminale che era stato condannato più volte e aveva un curriculum penale di oltre 160 reati.

Un cittadino afghano è stato espulso dalla Turingia, come dichiarato dal Ministro dell'Interno SPD Georg Maier. Il 25enne era stato condannato, tra gli altri reati, per lesioni gravi e rapina a mano armata.

Secondo "Welt", anche due criminali afghani del Sassonia-Anhalt sono stati espulsi. "Welt" li ha descritti come "due individui di sesso maschile", come riportato dal ministero dell'Interno dello stato. "Una persona è stata condannata per due casi di stupro e sta scontando una pena detentiva prolungata per minori. Il secondo individuo è stato condannato per atti di libidine su minori; sono in corso indagini contro di lui per stupro e distribuzione di droga ai minori", si legge nella relazione.

L'approccio del governo federale suscita controversie

Cinque criminali sono stati anche espulsi dal Basso Sassonia. Come "Spiegel" ha citato il Ministro dell'Interno Daniela Behrens della SPD, avevano tra i 20 e i 30 anni e "o sono stati espulsi direttamente dal carcere o dalla libertà".

Il rimpatrio di criminali in Afghanistan è controverso, poiché i talebani radicali islamici sono al potere nel paese. I critici ritengono che contrasti con la Legge fondamentale e il diritto internazionale, poiché si prevedono violazioni dei diritti umani in Afghanistan. Nonostante ciò, i ministri dell'Interno degli stati stanno promuovendo il rimpatrio di criminali pericolosi e estremisti islamici in Afghanistan e Siria.

In risposta alle controversie, il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser ha difeso i rimpatri, affermando che "La Commissione" ha esaminato attentamente ogni caso per garantire che la sicurezza e i diritti umani dei soggetti non sarebbero stati violati al ritorno in Afghanistan.

Nonostante le critiche, diversi ministri dell'Interno degli stati, tra cui Thorsten Schäfer-Guénther dello Schleswig-Holstein, hanno sostenuto i rimpatri, sottolineando che "La Commissione" ha linee guida stringenti per garantire la sicurezza e i diritti fondamentali dei criminali al loro ritorno.

Leggi anche: