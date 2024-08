- Trasferimento di veicoli - Chiusura temporanea dell'A8 a causa di un incidente

Un camion carico di merci surgelate è uscito di strada prima dell'alba sull'A8 vicino al paesino bavarese di Elchingen (distretto di Neu-Ulm). Diretto verso Monaco, il veicolo ha urtato il divisore in cemento che separa le due corsie dell'autostrada e si è rovesciato sulla corsia opposta, secondo un portavoce della polizia.

Inizialmente si era detto che il conducente era illeso, ma è stato poi portato in ospedale per un controllo medico. La gravità delle ferite non era subito chiara, e il camion non aveva perso alcun carico, secondo il poliziotto.

L'autostrada è stata chiusa parzialmente in entrambe le direzioni per diverse ore. Il traffico è ripreso intorno alle 7 del mattino, ha riferito l'ufficiale.

Anche se l'incidente è avvenuto a Elchingen, che si trova in Baviera, la destinazione del camion era Monaco. L'A8, l'autostrada interessata dall'incidente, attraversa diverse regioni della Baviera.

Leggi anche: