- Trasferimento dell'attenzione dai vigneti ai macellai - Discussione sui trasferimenti di sicurezza a Solingen

Dopo l'incidente di accoltellamento alla fiera di Solingen che ha causato tre morti e otto feriti, la sicurezza degli eventi, in particolare nella Renania-Palatinato, è ora sotto esame. Ad esempio, tutte le parti coinvolte nel prossimo Mainz Wine Market, che inizierà questo giovedì, hanno rivalutato le loro procedure di sicurezza, come ha riferito Rinaldo Roberto, portavoce della Presidenza di Polizia di Magonza. Azioni simili sono state intraprese anche alla più grande festa del vino del mondo, il Wurstmarkt di Bad Dürkheim.

Presenza Polizia Potenziata

I piani di sicurezza esistenti, sviluppati in collaborazione con gli organizzatori e altre parti interessate, tengono sicuramente conto di scenari di attacco potenziali e di incidenti significativi, ha spiegato Roberto a Magonza. "Di conseguenza, non c'è bisogno di riconsiderare questi piani." Sono stati affinandosi nel tempo e regolarmente revisionati e aggiornati prima degli eventi. "Questi piani stabiliscono anche il modo e il momento in cui tutte le parti responsabili comunicano." Tali interazioni avvengono regolarmente prima e durante gli eventi, come dimostrato recentemente al festival del pesce di Worms.

È evidente che la presenza della polizia agli eventi aumenterà dopo Solingen. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Michael Ebling (SPD) lo scorso sabato. Roberto della Presidenza di Polizia di Magonza ha ulteriormente spiegato che, oltre alla presenza potenziata, gli agenti saranno più vigili per garantire l'accessibilità del pubblico.

Telecamere e Servizi di Sicurezza

"Siamo rimasti scioccati dagli eventi di Solingen", ha dichiarato un rappresentante della città di Worms, ospite del noto festival del pesce. "Date le circostanze, abbiamo contattato immediately la polizia, con cui manteniamo una stretta relazione e collaboriamo ampiamente intorno al festival."

Indipendentemente dall'incidente di Solingen, la strategia di sicurezza di Worms è robusta e si è dimostrata efficace negli ultimi anni. "A differenza di Solingen, qui ci sono pochi ingressi, tutti sorvegliati da un servizio di sicurezza privato", ha sottolineato il rappresentante. Il servizio di sicurezza effettua i controlli all'ingresso, mentre la polizia e gli agenti municipali pattugliano regolarmente l'area del festival e i dintorni. Inoltre, l'area è monitorata da telecamere.

Coordinamento Costante con le Autorità di Sicurezza

Il nucleo della sicurezza di Worms si trova in un centro di comando per la crisi del festival, dove sono presenti costantemente la polizia, gli ufficiali della città e gli organizzatori dell'evento. "Personale antincendio e di soccorso visita occasionalmente per tenersi aggiornato sulla situazione generale. La coordinazione senza soluzione di continuità tra tutti i servizi di emergenza è profondamente radicata a Worms e si è dimostrata affidabile in numerose occasioni in passato".

Analogamente, la città di Bad Dürkheim, che ospita la tradizionale Wurstmarkt con centinaia di migliaia di visitatori a settembre, ha espresso la sua posizione. "La sicurezza è la nostra massima priorità. Pertanto, manteniamo una comunicazione costante con le autorità di sicurezza. Lo scorso anno il nostro piano di sicurezza è stato modificato per allinearsi con il livello di minaccia attuale. Se le autorità suggeriscono ulteriori misure, le implementeremo".

Gli organizzatori del festival del cinema tedesco di Ludwigshafen hanno rivelato che di solito ci sono tra 2.000 e 3.000 persone presenti contemporaneamente. "Per creare una percezione di sicurezza e prevenire eventuali incidenti, stiamo ora effettuando controlli casuali di borse più grandi, zaini e simili all'ingresso del festival e limitando i punti di ingresso", hanno dichiarato gli organizzatori. La polizia non percepisce al momento alcun pericolo. "Tuttavia, la polizia aumenterà anche la sua presenza sul posto, soprattutto durante i fine settimana, come precauzione".

In risposta alle crescenti preoccupazioni sull'estremismo dopo l'incidente di Solingen, gli organizzatori degli eventi e le agenzie di sicurezza stanno esaminando cautamente le loro strategie per rafforzare le misure di sicurezza. Il ministro dell'Interno Ebling ha sottolineato la necessità di potenziare la presenza della polizia negli eventi futuri per scoraggiare eventuali attacchi.

