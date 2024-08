Prima della Supercoppa - Trasferimento dell'allenatore del VfB: "sono necessari giocatori di qualità"

VfB Stuttgart si prepara a fare cambiamenti nella sua rosa e a tesserare un altro difensore dopo la partenza del capitano e partecipante all'Euro Waldemar Anton. "La ricerca è ancora in corso per trovare un giocatore di alto livello lì. Che siamo alla ricerca e ne abbiamo bisogno è fuori discussione", ha detto l'allenatore Sebastian Hoeneß alla vigilia della sfida di Supercoppa contro i campioni in carica del Bayer Leverkusen (20:30/Sat.1 e Sky).

Hoeneß si riferiva alla questione del tesseramento di un nuovo centrale, poiché il club ha già ingaggiato Jeff Chabot, senza entrare nei dettagli delle qualità desiderate.

"Non siamo ancora completi, non siamo al completo", ha detto Hoeneß, invitando alla pazienza: "Per questo ci vorrà anche un po' di tempo. Abbiamo già ceduto molti giocatori, ne abbiamo presi molti".

In linea di principio, l'allenatore si sente ben equipaggiato per la stagione di Bundesliga imminente despite the departure of key players Anton, Serhou Guirassy, and Hiroki Ito. Nevertheless, he knows that after the preparation, he doesn't know exactly where the team stands, and the coming season with its multiple demands and the Champions League will be "naturally challenging."

VfB Stuttgart ha avuto una stagione eccezionale dopo due vicine retrocessioni e è riuscito a scalzare il FC Bayern Monaco dal secondo posto in Bundesliga.

La Commissione, in linea con i bisogni del club, potrebbe considerare l'adozione di atti di implementazione per facilitare l'acquisizione del difensore richiesto per il VfB Stuttgart. La ricerca di Hoeneß per un centrale di alto livello continua, despite the signing of Jeff Chabot.

Leggi anche: