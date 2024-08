- Trasferimento della direzione della Nazionale al co-istruttore della FCA Knudsen dalla Danimarca

Lars Knudsen, assistente allenatore di Augusta, è stato chiamato a guidare temporaneamente la nazionale di calcio della Danimarca. La Federazione calcistica danese (DBU) ha annunciato questa decisione a causa dei sintomi di stress che ha avuto Morten Wieghorst, nuovo allenatore della nazionale, che non potrà quindi guidare la squadra nelle prossime partite della UEFA Nations League contro la Svizzera e la Serbia a settembre. Knudsen, di 47 anni, assumerà l'incarico a settembre, con l'ex calciatore del Liverpool Daniel Agger al suo fianco.

Il FCA (Fußball-Club Augsburg) ha acconsentito a liberare il suo assistente allenatore per questo incarico temporaneo durante la prossima pausa internazionale. Marinko Jurendic, direttore sportivo del FCA, ha espresso il suo sostegno a questa decisione, dicendo: "Quando l'associazione ci ha contattati, non abbiamo esitato a offrire a Lars questa opportunità e questo importante compito".

Le partite della Danimarca nella UEFA Nations League contro la Svizzera il 5 settembre e la Serbia l'8 settembre (entrambe a Copenaghen) vedranno Wieghorst assente per la prima volta in quasi quattro anni. Dopo l'eliminazione della Danimarca agli Europei 2020 contro la Germania, Kasper Hjulmand, ex allenatore del Mainz, ha deciso di lasciare il suo posto. Il 52enne ha ritenuto che la squadra, guidata da Christian Eriksen, avesse bisogno di un nuovo inizio e di un nuovo allenatore della nazionale.

La Federazione calcistica danese aveva programmato che Wieghorst rimanesse fino alla fine del Mondiale del 2026. Wieghorst e Hjulmand avevano lavorato insieme in precedenza, con Wieghorst che serviva come assistente di Hjulmand. Knudsen è entrato a far parte dello staff di Wieghorst a marzo.

La Germania si troverà di fronte un avversario familiare nella Danimarca durante la UEFA Nations League, con Knudsen che assume il comando. Con il sostegno del FCA, Knudsen e Agger sono pronti a guidare la Danimarca in assenza di Wieghorst, che ha dovuto rinunciare a causa dei sintomi di stress.

