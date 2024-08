- Trasferimento del difensore Risch da Ulm a Dresda

Sascha Risch lascia il club della 2. Bundesliga SSV Ulm per approdare alla Dinamo Dresda in 3. Liga. Come ha dichiarato Markus Thiele, direttore generale, la stagione per Risch si annuncia difficile.

Il trasferimento a Dresda è stata una scelta ovvia per Risch. Il fascino del club e dei tifosi lo ispirano molto come giocatore. Inoltre, ha un passato con il nuovo allenatore, Thomas Stamm, dai tempi dell'accademia giovanile del Friburgo.

Risch, 24 anni, ha già giocato 67 partite in 3. Liga, segnando 4 gol.

