- Trasferimenti da de Ligt e Mazraoui nei "treni finali"

Matthijs de Ligt (25) e Noussair Mazraoui (26) sono vicini a lasciare il FC Bayern. La coppia difensiva è in procinto di unirsi al Manchester United nella Premier League inglese. "È nella fase finale, ma non posso dire nulla di nuovo al riguardo. Siamo dell'idea che andrà a buon fine," ha dichiarato il direttore sportivo di Monaco di Baviera, Christoph Freund, dopo la vittoria per 3:0 (1:0) del FC Bayern nell'ultima partita amichevole prima dell'inizio della stagione contro il WSG Tirol a Unterhaching.

De Ligt dovrebbe portare un prezzo fisso di 45 milioni di euro per i campioni di calcio tedeschi, Mazraoui 15 milioni di euro. Si parla anche di bonus aggiuntivi. I due difensori non erano nella rosa di Monaco contro gli austriaci martedì.

De Ligt e Mazraoui non sono mai stati insostituibili

Il calciatore olandese De Ligt aveva raggiunto i Bayern due anni fa per circa 70 milioni di euro dal Juventus Turin. Il difensore centrale non si è mai imposto come titolare indiscusso nei campioni di Germania. Il terzino destro Mazraoui aveva raggiunto Monaco nella estate del 2022 dall'Ajax Amsterdam. Il calciatore marocchino era allora libero di trasferimento, ma ha mostrato una certa instabilità nelle sue prestazioni. A Manchester, il duo incontrerebbe il loro ex allenatore all'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag.

