- Transizioni di navigazione dei clienti O2 verso Vodafone, coinvolgendo anche gli utenti 1&1

Gli utenti 1&1 stanno per accedere alla vasta rete del noto gigante delle telecomunicazioni britannico, Vodafone. I due fornitori di servizi hanno siglato un accordo per la loro collaborazione di roaming nazionale lo scorso venerdì, come annunciato a Montabaur e Düsseldorf. La data di inizio di questa partnership è stata fissata: a partire dal prossimo giovedì, i nuovi clienti 1&1 che sottoscriveranno un contratto avranno immediate accesso alla rete Vodafone. Inoltre, i clienti esistenti passeranno gradualmente da O2 a Vodafone in fasi sequenziali entro l'autunno del 2025. Questa alleanza strategica è stata annunciata dalle parti lo scorso anno.

Come 1&1, una consociata di United Internet, si appoggia alle reti dei concorrenti per potenziare la sua copertura, data la sua rete locale limitata. In precedenza, si basava sulla rete di Telefónica Germany (O2) per la standard 4G, al di fuori della portata della sua rete. Con l'aggiunta di Vodafone, gli utenti 1&1 avranno accesso conveniente alla avanzata e più veloce standard mobile 5G. Di conseguenza, Vodafone trarrà beneficio da questo aumento del traffico, con l'intenzione di destinare i ricavi guadagnati a "maggiori miglioramenti della rete".

Nell'annuncio dell'accordo, la partnership tra 1&1 e Vodafone è stata rivelata essere stata conclusa sia a Montabaur che a Düsseldorf. Dopo l'inizio della partnership giovedì, gli utenti 1&1 potranno godere di una connessione 5G senza interruzioni fornita dalla rete estesa di Vodafone a Montabaur.

