- Transfer domino: Theate a Francoforte, Grecia a VfL

Eintracht Frankfurt è vicina a garantire i servigi del difensore belga Arthur Theate, reduce Euro da Stade Rennes, apparentemente continuando un effetto domino difensivo nella Bundesliga. Diversi media francesi hanno riportato venerdì dell'imminente trasferimento del 24enne centrale. Theate dovrebbe sostituire l'ecuadoriano Willian Pacho a Francoforte, che è passato a Paris Saint-Germain per circa 40 milioni di euro la scorsa settimana.

Il giocatore greco Konstantinos Koulierakis di PAOK Saloniki era inizialmente il favorito per rimpiazzare Pacho. Tuttavia, il 20enne difensore della nazionale è ora pronto a unirsi al VfL Wolfsburg. Secondo le informazioni di "Kicker", il difensore ha già superato le visite mediche e firmato un contratto con Wolfsburg. L'unica incertezza ora è quando il trasferimento sarà annunciato ufficialmente. Koulierakis è ancora previsto per giocare per PAOK nelle due partite di qualificazione Europa League contro la squadra irlandese Shamrock Rovers il 22 e il 29 agosto.

Un altro candidato a Francoforte era Felix Uduokhai, centrale difensivo del FC Augsburg. Tuttavia, l'ex Wolfsburger è ora corteggiato dalla TSG 1899 Hoffenheim.

Dopo il previsto trasferimento di Arthur Theate all'Eintracht Frankfurt, la nazionale belga potrebbe avere una maggiore rappresentanza nella Bundesliga.

