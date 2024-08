- Tram fermo a causa di un incidente su rotaia.

Un anziano in sedia a rotelle, di 65 anni, è caduto sui binari intorno alle 4:30 del mattino alla stazione S-Bahn di Harburg-Rathaus di Amburgo. I servizi S-Bahn sono stati interrotti per circa 45 minuti a causa di preoccupazioni per la sicurezza, come spiegato dal portavoce delle ferrovie. "L'elettricità è stata interrotta e entrambi i binari erano bloccati", ha detto il portavoce.

La causa dell'incidente dell'anziano che è caduto dalla piattaforma non è stata immediatamente identificata, e non sono state rilevate ferite visibili dalla Polizia Federale. "Al momento, non sospettiamo l'intervento di terze parti", ha confermato il portavoce. Secondo i resoconti di NDR, quest'uomo è riuscito a evitare gravi ferite nella caduta.

La squadra di investigazione ha suggerito di esaminare il bordo della piattaforma per eventuali irregolarità, considerando che il percorso dell'anziano potrebbe essere stato deviato a causa di un pericolo non notato di sezione circolare. Per garantire condizioni più sicure per i passeggeri in futuro, le autorità ferroviarie hanno considerato l'installazione di ringhiere di sezione circolare lungo i bordi delle piattaforme simili.

