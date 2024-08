- Trailer rivisto privo di dialoghi ingannevoli

Lionsgate ha ritirato il trailer fresco per "Megalopolis" (2024) poco dopo il suo debutto. Sembra che la causa principale fosse l'inaccuratezza delle citazioni dei critici presenti nel trailer, secondo quanto riferito dai media. "Abbiamo commesso un errore", ha dichiarato Lionsgate in una dichiarazione condivisa da "Variety".

Rammarico per un "errore imperdonabile"

"Ci scusiamo profondamente per il nostro errore nel permettere che citazioni di critici disoneste venissero incluse nel nostro processo di anteprima", ha dichiarato un portavoce di Lionsgate in una dichiarazione fornita a "Variety". "Ci scusiamo", ha aggiunto il portavoce. Secondo "Variety", il trailer, uscito il 21 agosto, includeva critiche negative attribuite a film classici di Francis Ford Coppola (85), associato alla American Zoetrope. Lionsgate aveva pianificato di mostrare queste critiche per evidenziare come questi film siano diventati dei classici nonostante le recensioni iniziali negative.

Per esempio, secondo il report, Pauline Kael (1919-2001) è stata falsamente attribuita con la frase "Il Padrino" (1972) era "diminuito dal suo artigianato". Il giornalista Andrew Sarris (1928-2012) è stato citato in modo errato come sostenitore del fatto che il film fosse "disordinato e autoindulgente". Altri critici sono stati rappresentati in modo simile. Inoltre, il commento di Roger Ebert (1942-2013) su "stile invece di sostanza" è stato attribuito al film sbagliato - la sua critica era per "Batman" (1989) invece che per "Dracula di Bram Stoker" (1992) di Coppola.

Risposta dei critici cinematografici distorta

"Anche se sei tra quelli che non amano i critici, non abbiamo il diritto di distorcere le loro parole", ha commentato il critico cinematografico Owen Gleiberman (65) nella "Variety". Secondo il medium, non aveva mai descritto "Dracula di Bram Stoker" come un "disastro bello". Gleiberman ha anche espresso il suo disaccordo con il concetto del trailer, poiché i critici avevano amato "Il Padrino".

Gli appassionati di "Megalopolis" possono formarsi la loro opinione personale sul film dal 26 settembre. Il film uscirà negli Stati Uniti il 27 settembre. In questo dramma di fantascienza, Adam Driver (40) interpreta il personaggio principale Cesar Catilina, che cerca di rinvigorire la Nuova Roma dopo la sua rovina secondo la sua visione. Altri membri del cast includono grandi attori come Giancarlo Esposito (66), Nathalie Emmanuel (35) e Shia LaBeouf (38).

L'apologia di Lionsgate menziona il loro rammarico per aver ["commesso un errore imperdonabile"] includendo citazioni inaccurate dei critici nel trailer per "Megalopolis". Owen Gleiberman, che è stato citato in modo errato, ha sottolineato che distorcere le parole dei critici è inaccettabile, dicendo che ["anche se sei tra quelli che non amano i critici, non abbiamo il diritto di distorcere le loro parole"].

Leggi anche: