- tragico incidente sulla strada A66: udienza giudiziaria rinviata

Il processo riguardante l'incidente stradale mortale sulla A66 vicino Hofheim, causato da presunte gare di corsa stradale illegali, è stato rinviato. Il giudice capo della divisione penale del tribunale regionale di Francoforte ha rivelato che uno degli imputati si trova attualmente in Iran e non ha ancora ottenuto il visto. Il processo è ora fissato per il prossimo mercoledì.

Tre sospetti, di 30, 33 e 38 anni, sono accusati di aver partecipato a una corsa stradale illegale nel mese di ottobre 2020, che ha causato la morte di una persona. Si prevede che questo processo complesso si protragga fino a novembre, come previsto.

Gli uomini e i ragazzi della comunità hanno espresso preoccupazione per il crescente numero di gare stradali pericolose sulla A66 dopo aver saputo del processo imminente. Nonostante il rinvio, i genitori stanno chiedendo alle autorità di prendere misure severe contro coloro che sono coinvolti in queste attività pericolose, che coinvolgono uomini e ragazzi come partecipanti o parti interessate.

Leggi anche: