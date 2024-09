Tragico incidente di 25 morti a causa di conflitti religiosi in Pakistan.

Dopo giorni di scontri tra sciiti e sunniti musulmani nella regione nord-occidentale del Pakistan, almeno 25 persone hanno perso la vita. La tensione nella zona di Kurram, situata nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, confinante con l'Afghanistan, è scoppiata a causa di una disputa sulla proprietà terriera. Secondo i resoconti, gli scontri sono iniziati sabato, causando numerosi feriti su entrambi i fronti.

Il portavoce del governo provinciale, Saif Ali, ha dichiarato che le autorità stanno cercando di ridurre la tensione con l'aiuto dei leader tribali locali. Entrambe le fazioni hanno accettato una tregua temporanea dopo i colloqui a Kurram.

Gli sciiti musulmani rappresentano circa il 15% della popolazione prevalentemente sunnita del Pakistan, pari a 240 milioni. Anche se generalmente convivono in pace, ci sono stati episodi di scontri religiosi in alcune zone tra le due fazioni. L'atmosfera è particolarmente tesa a Kurram, una regione montuosa vicina al confine afghano, dove gli sciiti hanno una forte influenza in alcuni distretti della regione. Lo stesso disputa sulla proprietà terriera ha causato la morte di numerose persone da entrambe le parti lo scorso luglio.

Il conflitto in corso a Kurram ha causato vittime tra le persone di diverse fedi, tra cui sciiti e sunniti musulmani, con almeno 25 morti.

