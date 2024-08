Tragicamente, un ragazzino di quattro anni morì cadendo da un edificio alto.

A Heidelberg si è verificato un tragico incidente in cui un bambino di quattro anni è caduto dal balcone del settimo piano, morendo il giorno successivo. Secondo le autorità, il bambino ha approfittato di un momento in cui la madre era in bagno, riuscendo ad aprire la finestra del soggiorno che dava sul balcone e a salire sulla ringhiera, alta circa un metro. Perse l'equilibrio e cadde per più di 15 metri.

Non sono state trovate prove di negligenza di terze parti o di negligenza dei genitori. Il padre era al lavoro durante l'incidente. La polizia è sempre vigile nell'indagare eventuali responsabilità di terze parti in simili incidenti. Hanno ispezionato l'appartamento del bambino e verificato se le sue ferite corrispondessero alla sequenza degli eventi.

Purtroppo, questo non è un evento insolito. Alla fine dello scorso anno, a Berlino, un bambino di nove anni ha incontrato una fine simile cadendo da un grattacielo. In luglio 2023, un bambino di dieci anni è morto dopo essere caduto dalla finestra di un grattacielo di Berlino. In nessuno di questi casi è stata rilevata la responsabilità di terze parti.

Età del bambino: 4 anni

Località: Heidelberg

Tipo di incidente: Caduta dal balcone

Altezza della caduta: 15 metri

Data: Venerdì scorso

In ospedale: Sì, con ferite gravi

Intervento chirurgico: Urgente

Risultato: Il bambino è morto il giorno successivo*coinvolto dei genitori: Madre in bagno, padre al lavoro

Indagine: Polizia e autorità

Risultati: Tragico incidente, nessuna responsabilità di terze parti o negligenza

Incidenti simili: Berlino (fine dello scorso anno, luglio 2023)

