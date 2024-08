- Tragicamente, un automobilista di 33 anni muore per le ferite subite in seguito a un incidente frontale.

Un automobilista di 33 anni ha perso la vita a seguito di un violento scontro frontale a Herne. L'incidente è avvenuto in una sera di giovedì, quando ha tentato di sorpassare un altro veicolo in modo spericolato, causando uno scontro frontale con un altro autista, come annunciato dalla polizia di Bochum venerdì mattina.

Il veicolo del 33enne è uscito di strada e ha urtato un'auto parcheggiata, mentre quello del 49enne è finito sul marciapiede. Entrambi i conducenti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli e hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Purtroppo, il 33enne non ce l'ha fatta e ha perso la vita in ospedale a causa delle ferite riportate.

Il 49enne ha riportato ferite gravi, come dichiarato dalla polizia. Il corpo dei vigili del fuoco ha descritto le sue ferite come potenzialmente letali. La causa dell'incidente non era inizialmente chiara.

