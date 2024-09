- Tragicamente, quattro vite perse in una sparatoria al liceo.

Un'altra istituzione educativa negli Stati Uniti è diventata il teatro di un'aggressione letale: mercoledì, quattro persone hanno perso la vita e nove sono rimaste ferite in un episodio di sparatoria alla Apalachee High School in Georgia. Secondo le autorità, le vittime sono due studenti e due insegnanti. Un 14enne è sospettato di essere il tiratore. Il ragazzo è stato catturato da un ufficiale di polizia della scuola. Il procuratore generale Merrick Garland l'ha definita una "tragedia straziante".

L'incidente è avvenuto alla Apalachee High School, situata vicino a Winder, a circa 70 chilometri a nord-est della capitale Atlanta. L'intento del tiratore dietro l'attacco è rimasto inizialmente sconosciuto. Gradualmente, gli studenti sono stati evacuati dall'edificio scolastico e radunati in un campo ricreativo, secondo quanto riferito dai media americani. Secondo le informazioni di Fox 5 Atlanta, i paramedici hanno prestato soccorso a alcune delle persone ferite sulla scena.

All'inizio, i genitori sono stati avvertiti di non recarsi a scuola a causa del pericolo. Una volta che la situazione è stata sotto controllo, sono stati autorizzati a ritirare i loro figli. Un gran numero di veicoli parcheggiati circondava l'edificio scolastico.

Un studente ha detto a Fox 5 News di aver notato macchie di sangue sul pavimento e un corpo mentre veniva scortato fuori dall'edificio. All'inizio, aveva pensato che gli spari fossero uno "scherzo pratico". Ma poi ha "sentito altri spari e urla". Un 17enne ha detto ad ABC che lui e i suoi compagni di classe si sono nascosti in una classe con la porta chiusa mentre sentivano confusione fuori.

Trump definisce il tiratore un "psicopatico disturbato e deranged"

La candidata alla presidenza Kamala Harris ha chiesto la fine di "questa epidemia di violenza armata nel nostro paese" in un comizio in New Hampshire. Il candidato alla presidenza Donald Trump ha definito il tiratore un "psicopatico disturbato e deranged" in un post sulla sua piattaforma digitale, Truth Social.

Il presidente Joe Biden ha detto che il giorno avrebbe dovuto segnare il felice inizio delle lezioni a Winder. Invece, è diventato "un altro triste promemoria di come la violenza armata continua a devastare le nostre comunità". "In tutto il paese, gli studenti imparano a nascondersi e cercare riparo invece di studiare e scrivere. Non possiamo continuare a ignorare questo come la normalità", ha detto il presidente.

La violenza armata è diffusa negli Stati Uniti, con un numero maggiore di armi da fuoco che di persone nel paese. Le istituzioni educative diventano spesso il teatro di violenza mortale e sparatorie. Nel maggio 2022, lo sparatoria di Uvalde in Texas ha lasciato il pubblico americano sconvolto. In una scuola elementare, un 18enne che aveva legalmente acquistato un fucile d'assalto ha ucciso 19 studenti e due insegnanti.

Una maggioranza degli Stati Uniti sostiene leggi sulle armi più severe

Biden ha ripetutamente esortato il Congresso ad agire contro questa "epidemia" di violenza durante il suo mandato. Il suo predecessore, Trump, ha fatto l'opposto e ha fortemente sostenuto il diritto alla proprietà di armi private.

I sondaggi suggeriscono che una

Leggi anche: