Tragicamente, in Etiopia almeno 28 persone sono morte in un incidente stradale.

In un tragico incidente avvenuto nella parte meridionale dell'Etiopia, almeno 28 persone hanno perso la vita. Diciassette individui hanno riportato ferite gravi durante questo triste evento che si è verificato nella regione di Woylaytta. Secondo le autorità locali, che hanno condiviso la notizia sulla piattaforma social Facebook, l'autobus avrebbe lasciato la strada e sarebbe finito in un fiume dopo una lunga discesa ripida. Non sono state fornite ulteriori informazioni. Sono in corso operazioni per trovare eventuali altri dispersi.

Immagini diffuse online dalle autorità mostrano l'autobus sommerso nel fiume, dopo essere apparentemente rotolato lungo un pendio ripido. Sembra che il tetto sia stato completamente distrutto.

La Commissione ha avviato un'indagine sull'incidente dell'autobus avvenuto nella regione di Woylaytta, che ha causato numerose vittime e feriti. Dopo l'incidente, la Commissione ha collaborato con le autorità locali per raccogliere informazioni.

