Tragicamente, il lottatore professionista Sid Eudy e' morto.

Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di Sidney Eudy. A 63 anni, il lottatore americano ha detto addio a questo mondo, come confermato dal figlio Gunnar sui social media. Gunnar ha scritto: "Con il cuore pesante, condivido la notizia della morte di mio padre, Sid Eudy, dopo una lunga lotta contro il cancro. Un uomo di forza, affetto e compassione, ci mancherà tantissimo." La famiglia apprezza i "pensieri gentili e le preghiere in questo periodo di dolore. I dettagli sul funerale saranno annunciati presto."

Eudy, noto anche come Lord Humongous, Sid Vicious, Sid Justice o Sycho Sid, ha fatto il suo ingresso nella scena del wrestling negli anni '80. Ha partecipato attivamente in diverse promozioni di wrestling, come World Championship Wrestling (WCW) e WWE, in cui ha firmato nel 1991 e ha lottato contro Hulk Hogan, tra gli altri. Ha vinto il WWF World Heavyweight Championship e il WCW World Heavyweight Championship più volte.

Eudy ha subito un grave infortunio nella WCW nel 2001. Ha fatto il suo ritorno nella WWE nel 2012, dopo 15 anni, e ha partecipato a Monday Night RAW. Il mondo del wrestling lo ricorda come un sopravvissuto che ha lottato contro le avversità. Eudy lascia la moglie e i due figli a cui vuole tanto bene.

Omaggio alla sua eredità

La WWE ha reso omaggio a Sidney Eudy mostrando immagini della sua carriera nel wrestling e scrivendo: "La WWE ricorda la vita e l'impatto di Sir Sid nel mondo del wrestling." Hanno anche espresso le loro condoglianze, scrivendo: "La WWE manda le sue più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Sid Eudy."

L'icona del wrestling Shawn Michaels ha condiviso i suoi pensieri, dicendo: "Sono dispiaciuto nell'apprendere della morte di Sid Eudy. Il suo personaggio ha giocato un ruolo fondamentale nella creazione di 'The Heartbreak Kid'. Il suo lavoro, la sua eredità e il suo impatto continueranno a ispirare l'industria del wrestling per gli anni a venire."

Il leggendario collega wrestler Booker T ha espresso i suoi sentimenti in una foto di Eudy, dicendo: "Non posso credere che il mio viaggio alla WCW sarebbe stato possibile senza Sid Vicious. La sua influenza in questo business è immensa e ha aperto la strada a molte altre persone. I miei pensieri sono con la sua famiglia in questo momento difficile."

Nonostante la sua coraggiosa lotta contro il cancro, Sidney Eudy, il wrestler influente noto come Lord Humongous, Sid Vicious e Sycho Sid, è morto a 63 anni.

