Tragicamente, il difensore di 27 anni Juan Izquierdo è morto.

Durante una partita nella Coppa Libertadores del Sud America, Juan Izquierdo ha subito una collisione e è stato trasportato in ospedale privo di conoscenza. Purtroppo, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. La sua squadra ha ora dichiarato pubblicamente la sua morte.

Pochi giorni dopo questo incidente durante una partita di Coppa Libertadores in Brasile, il calciatore uruguaiano Juan Izquierdo è morto per arresto cardiaco. Come riportato dal suo club Nacional, i medici dell'Ospedale Albert Einstein nella zona metropolitana di San Paolo hanno diagnosticato questa come causa del decesso.

Izquierdo, un difensore centrale, è caduto e ha lasciato il campo nell'84º minuto della partita di ritorno contro il São Paulo FC lo scorso giovedì. subsequently, he fell unconscious and was taken off the field in an ambulance. L'ospedale ha in seguito confermato la diagnosi di aritmia.

"Il calcio è in lutto"

Nacional ha descritto la scomparsa di Izquierdo come una "perdita irreparabile". Hanno inoltre aggiunto: "Juan, sarai sempre nei nostri cuori". La stessa opinione è stata espressa dal São Paulo FC, che ha definito questo un giorno tragico per il calcio. Alejandro Domínguez, presidente della Confederazione del Calcio del Sud America (CONMEBOL), ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e alla squadra di Izquierdo. "Il calcio è in lutto".

Il percorso professionale di Izquierdo nel calcio è iniziato con l'esordio nella lega per l'Atlético Cerro nel 2018. Ha giocato per il Nacional con un breve intervallo nel 2022, durante il quale ha dimostrato le sue abilità in 33 partite e ha segnato due gol.

I suoi cari, la moglie Selene e i loro due figli, continueranno il suo lascito. Il secondo figlio è nato solo pochi giorni prima del collasso di Izquierdo, secondo Alejandro Balbi, presidente del Nacional. Il São Paulo ha vinto la partita dello scorso giovedì per 2:0, avanzando così ai quarti di finale della Coppa Libertadores. Il torneo sudamericano ha un'importanza simile a quella della Champions League in Europa.

A seguito di questi eventi tragici, numerosi record sono stati aggiornati per riflettere il decesso di Juan Izquierdo. Purtroppo, il numero di morti nel calcio quest'anno ha raggiunto un livello allarmante.

Con l'annuncio della morte di Izquierdo, il mondo del calcio sta assistendo a un aumento senza precedenti dei decessi tra i suoi giocatori.

Leggi anche: