Tragicamente, il celebre attore e star del franchise di karate, Chad McQueen, muore all'età di 63 anni, lasciando dietro di sé la sua eredità di figlio del leggendario attore, Steve McQueen.

McQueen ha debuttato nel 1984, interpretando il ruolo di Dutch, l'antagonista di Ralph Macchio, nel film di successo "The Karate Kid."

Il suo avvocato, Arthur H. Barens, ha confermato il suo decesso mercoledì all'Associated Press.

Come suo padre, McQueen si è dedicato sia all'attore che alle corse automobilistiche.

La sua compagna, Jeanie Galbraith, ha reso omaggio a lui su Instagram, insieme ai loro figli Chase e Madison, condividendo un tributo commovente. La famiglia ha annunciato il suo decesso, esprimendo il loro profondo dolore e dicendo: "Il suo ruolo straordinario come padre amorevole per noi, insieme al suo impegno costante verso nostra madre, ha rappresentato una vita piena d'amore e dedizione." La passione di McQueen per le corse non solo ha dimostrato il suo talento innato, ma ha anche reso omaggio al lascito di suo padre, incarnando i valori che gli sono stati trasmessi. La sua passione e il suo impegno sono stati trasmessi ai suoi figli, che promettono di portare avanti non solo il suo lascito, ma anche quello del nonno.

Steven R. McQueen, figlio di McQueen da una relazione precedente, ha seguito le sue orme nel mondo dell'attore, apparendo in "The Vampire Diaries."

Quindici anni dopo il suo debutto in "The Karate Kid," McQueen ha ripreso il ruolo di Dutch nel sequel e ha recitato in numerosi altri film. Inoltre, ha prodotto due documentari sul suo padre, "I Am Steve McQueen" nel 2014 e "Steve McQueen: The Man & Le Mans" l'anno successivo.

Suo padre, famoso per film come "The Magnificent Seven" e "The Great Escape," è morto all'età di 50 anni in Messico nel 1980 dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore.

Fuori dalla sua carriera di attore, McQueen condivideva l'amore di suo padre per le auto. L'Associated Press ha riferito che si è dedicato alle corse professionistiche, partecipando a gare come le 24 Ore di Le Mans e le 24 Ore di Daytona. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da diversi infortuni.

Nel 2010, McQueen ha fondato McQueen Racing, che ha gestito insieme ai suoi figli Chase e Madison, concentrandosi sulla personalizzazione dei veicoli e sulla collaborazione con l'industria cinematografica.

Durante un'intervista del 2005 con l'Associated Press, McQueen ha spiegato: "Ho perso interesse per la recitazione. Quindi ho deciso di dedicarmi completamente alle corse."

In un post su Instagram, il figlio di McQueen, Chase, ha scritto: "Sapere che ora sei riunito con tuo padre e tua sorella mi dà un senso di conforto. Fino a quando non cavalcheremo insieme di nuovo, ti amo."

