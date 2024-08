Due individui rimangono introvabili dopo la loro escursione vacanziera. - Tragicamente, almeno una vittima è morta in un incidente in una grotta di ghiaccio in Islanda.

Di recente, un altro evento volatile si è verificato nel paesaggio islandese: un'esplosione vulcanica si è trasformata in un incidente in una grotta di ghiaccio. Questo sfortunato incidente ha dimostrato ancora una volta la natura potente e volatile dell'Islanda. Il crollo di una grotta di ghiaccio vicino alla laguna glaciale di Jökulsárlón ha causato almeno una vittima.

Un'altra persona è rimasta gravemente ferita e è stata trasportata in elicottero in un ospedale di Reykjavik. Secondo il post di Facebook della polizia islandese, la persona è attualmente in condizioni stabili. Due persone sono state presumibilmente intrappolate sotto il ghiaccio e stanno attivamente cercando di trovare i soccorritori.

Le vittime facevano parte di un gruppo di 25 turisti internazionali che stavano esplorando la lingua glaciale di Breiðamerkurjökull nella parte sud-orientale dell'Islanda domenica. Le loro nazionalità non sono ancora state rese note, ma provenivano da diversi paesi.

L'Islanda, con i suoi ghiacciai, geyser, vulcani e cascate, è un paradiso per gli appassionati di attività all'aria aperta, in particolare dalla Germania. Lo scorso anno, quasi 140.000 tedeschi hanno visitato l'Islanda. In totale, circa 2,2 milioni di turisti sono giunti sull'isola, che è abitata da meno di 400.000 persone.

Un legame e il rifugio di Lara Croft

Oltre a queste meraviglie naturali, le escursioni sulla lingua glaciale e le esplorazioni delle grotte di ghiaccio sono alcune delle attività più popolari per i turisti in Islanda. Le gite in barca a Jökulsárlón offrono un'esperienza altrettanto incantata: icebergs alti fino a diversi metri galleggiano sul lago glaciale, che si sono staccati dal Vatnajökull e dalla sua lingua glaciale, Breiðamerkurjökull. Questa vista mozzafiato è stata utilizzata come sfondo per numerose produzioni cinematografiche, tra cui diversi film di James Bond e Tomb Raider.

Il Vatnajökull è il più grande ghiacciaio d'Europa al di fuori delle regioni polari. Varie escursioni in grotta di ghiaccio sono offerte nella zona.

Despite the stunning scenery, the search for the two missing individuals following the ice cave collapse is no easy feat: The dangerous conditions on site and the darkness have forced search operations to halt at night, only to resume with renewed vigor in the early morning. Images of the search from Iceland's broadcaster RÚV show dozens of workers scouring the ice masses covered in black sandstone by hand and shovel. Due to the impassable terrain, heavier machinery could not be employed.

Fuoco e Ghiaccio

Solo pochi giorni fa, la natura selvaggia dell'Islanda ha mostrato il suo lato mozzafiato: un'eruzione vulcanica ha avuto inizio sulla penisola di Reykjanes, vicino alla capitale Reykjavik, circa una settimana fa. È stata accompagnata da numerosi terremoti.

Inizialmente, la lava fuoriusciva da una fessura stimata di quattro chilometri di lunghezza, ma ora l'eruzione è concentrata principalmente su due fessure nella parte nord della zona eruttiva. Al momento, non c'è alcun pericolo imminente per le persone o per il villaggio

