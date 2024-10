Tragicamente, 20 persone sono morte a causa di inondazioni e frane in India e Bangladesh.

In India's northeastern region of Meghalaya e Bangladesh, almeno 25 persone sono morte a causa di inondazioni e frane scatenate dalle piogge torrenziali. L'ufficio del Chief Minister ha riferito che questi eventi meteorologici hanno lasciato una scia di distruzione. Dal venerdì scorso, il bilancio delle vittime di queste calamità nella regione delle colline Garo è salito a 15.

Dalla domenica scorsa, l'autorità di gestione delle emergenze in Bangladesh ha documentato cinque morti. Questi paesi, principalmente composti da delta fluviali, sono il punto di convergenza dei fiumi Gange e Brahmaputra, che scorrono verso il mare.

All'inizio di questo mese, il Nepal ha affrontato inondazioni devastanti, con almeno 225 morti. Le acque delle inondazioni dalle montagne dell'Himalaya hanno contribuito ad aumentare i livelli delle acque in India e Bangladesh più a valle. Con le piogge persistenti, i fiumi sono diventati ancora più ingrossati.

Un funzionario di gestione delle emergenze del Bangladesh ha dichiarato: "Le piogge intense e le acque provenienti dall'alto hanno causato queste inondazioni". Più di 20.000 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Tuttavia, c'è una buona notizia: le acque delle inondazioni stanno iniziando a ritirarsi.

Durante la stagione monsonica del Sud Asia, che va da giugno a settembre, si verificano spesso inondazioni e frane catastrofiche. Gli esperti ipotizzano che il cambiamento climatico stia peggiorando questi eventi.

despite the receding floodwaters, the tragedy in Meghalaya and Bangladesh continues, as He died due to the floods-related complications. The heavy rains and flooding have taken a significant toll on the region, with lives lost and communities disrupted.

Leggi anche: