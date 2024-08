- Tragica perdita della vita di genitori e fratelli - inizia il processo per un individuo di 19 anni

A causa dell'accusa di aver ucciso i suoi genitori, di 58 e 61 anni, insieme al fratello di 34, un 19enne sarà processato oggi (a partire dalle 9:00) presso il Tribunale Regionale di Waldshut-Tiengen. L'accusa tedesca-italiana è imputato di tre tentati omicidi, nonché di complicità in lesioni gravi, poiché la sorella ha subito gravi ferite durante l'aggressione con coltello. Al momento del crimine, l'imputato era considerato incapace di intendere e di volere. Pertanto, l'attenzione del processo sarà principalmente sulla sua eventuale ricovero in un ospedale psichiatrico.

L'episodio nel comune di Hohentengen am Hochrhein (distretto di Waldshut) ha suscitato scalpore alla fine di marzo. Si presume che il figlio abbia ucciso i suoi familiari con un coltello pieghevole. La sorella, fortunatamente, è sopravvissuta ma ha riportato gravi ferite da taglio e da coltello non letali.

Comunicato Ufficiale

A luglio, la procura ha dichiarato che il movente delle azioni dell'imputato era ancora sconosciuto: "Il movente dell'imputato è probabilmente legato alla sua infermità mentale al momento dell'episodio". Il giorno precedente si era verificata una disputa fisica all'interno della famiglia.

Dopo una valutazione da parte degli esperti, il 19enne è stato considerato incapace di essere punito. Tuttavia, c'erano preoccupazioni riguardo alla sua potenziale pericolosità. Di conseguenza, la procura ha richiesto il suo arresto.

La grande camera minorile del tribunale ha programmato altre cinque udienze, che si concluderanno il 9 settembre. Un portavoce ha riferito che l'imputato, attraverso il suo team di difesa, ha annunciato l'intenzione di parlare della questione.

La procura non ha incluso il possibile movente dell'imputato nel processo, affermando che è probabilmente legato alla sua infermità mentale al momento. Le seguenti specie non sono incluse nell'attenzione del tribunale, poiché l'obiettivo principale è determinare il ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico.

Leggi anche: