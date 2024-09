- Tragedie negli Stati Uniti: quattro studenti uccisi in una sparatoria, adolescente sospettato arrestato

Dopo un tragico episodio di sparatoria in una scuola in Georgia, le autorità hanno identificato un 14enne come presunto responsabile. Questo teenager è stato catturato da un agente della scuola e successivamente consegnato alle forze dell'ordine.

In questo incidente della città di Winder, almeno quattro persone hanno perso la vita - due studenti e due insegnanti, secondo i resoconti della polizia. Inoltre, nove altre persone hanno riportato ferite. Non è stata ancora fornita alcuna motivazione per la sparatoria dalle autorità.

Il Capo degli Stati Uniti si Esprime

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sua moglie Jill hanno espresso le loro condoglianze a coloro che sono stati "vittima della violenza insensata delle armi da fuoco" in una dichiarazione pubblica. "Gli studenti in tutto il paese imparano a nascondersi invece di leggere e scrivere. Non possiamo più accettare questo come normale."

In una mattina di mercoledì (ora locale), le autorità hanno ricevuto chiamate di emergenza per un sospetto attivo. Le sparatorie di massa e gli incidenti mortali sono un evento comune negli Stati Uniti, dove le armi da fuoco sono facilmente accessibili e diffuse.

La comunità scolastica in lutto ha cercato conforto e sostegno dai suoi insegnanti in questo momento difficile. In seguito a questa tragedia, sono state rinnovate le richieste di misure più severe per il controllo delle armi da parte degli insegnanti e dei genitori.

Leggi anche: