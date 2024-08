Operazione di Caccia al Vermi Abbandonata - Tragedia della grotta di ghiaccio in Islanda: un decesso tra i ritardi nell'invio di allarme

Recentemente, un'altra eruzione vulcanica volatile ha avuto luogo, questa volta causando un incidente tragico su un ghiacciaio: i paesaggi mozzafiato dell'Islanda continuano a mostrare la loro forza drammatica e potenzialmente pericolosa. Un turista degli Stati Uniti ha perso la vita quando un tunnel di ghiaccio vicino ai bordi della laguna glaciale Jökulsárlón è crollato. Il suo compagno, un altro americano, è rimasto gravemente ferito e è stato portato in ospedale a Reykjavik, ma è stato stabilizzato.

Per un po' di tempo, c'è stata incertezza sulla sorte di altri due turisti. Migliaia di personale di soccorso hanno setacciato la zona alla ricerca. Ventiquattro ore dopo l'incidente, le autorità hanno dichiarato la zona libera: nessuno era rimasto intrappolato sotto il ghiaccio, portando alla fine delle ricerche. In realtà, solo 23 persone facevano parte del gruppo turistico interessato, non le 25 stimate initially.

Sembrava che una comunicazione errata sulla registrazione del tour fosse responsabile della discrepanza nel numero di partecipanti. Nonostante questo, le operazioni di ricerca e soccorso sono continuate fino a quando non è stato confermato positivamente che nessuno era rimasto intrappolato sotto il ghiaccio. La situazione è ora conclusa.

L'incidente è avvenuto di domenica nel ghiacciaio Breiðamerkurjökull, vicino alla laguna glaciale Jökulsárlón nella parte sud-orientale dell'Islanda. La coppia americana in questione era parte di un gruppo multinazionale di turisti che esploravano la grotta di ghiaccio durante il tour. Secondo la polizia, i turisti provenivano da vari paesi.

L'Islanda, famosa per i suoi ghiacciai, geyser, vulcani e cascate d'acqua, è una destinazione turistica affascinante per gli appassionati di emozioni forti dalla Germania. Lo scorso anno, quasi 140.000 tedeschi hanno visitato quest'isola dell'Atlantico del Nord. In totale, circa 2,2 milioni di turisti hanno visitato l'isola, che ospita poco meno di 400.000 abitanti.

Oltre a varie meraviglie naturali, le passeggiate lungo le lingue dei ghiacciai e le navigazioni attraverso le grotte di ghiaccio costituiscono due delle attività più affascinanti per i turisti in Islanda. I giri in barca a Jökulsárlón offrono un'esperienza straordinaria: numerosi icebergs galleggiano sull'acqua del lago glaciale, staccati dal ghiacciaio Vatnajökull e dal suo outlet Breiðamerkurjökull. La vista mozzafiato è stata utilizzata come sfondo per diverse produzioni cinematografiche, tra cui i film di James Bond e Tomb Raider.

Tanto affascinante quanto la scenografia, è stato difficile trovare i presunti dispersi dopo il crollo della grotta di ghiaccio: le condizioni pericolose e l'oscurità hanno portato alla sospensione delle ricerche notturne e al ripristino delle operazioni all'alba. Le immagini della televisione islandese RÚV hanno mostrato decine di lavoratori che setacciavano le montagne di ghiaccio colorate in arenaria nera con le mani nude e le pale. La pesante attrezzatura si è dimostrata inefficace a causa del terreno accidentato.

Fuoco e Ghiaccio

Solo pochi giorni fa, la natura incontrollata dell'Islanda ha mostrato il suo aspetto mozzafiato: sulla penisola di Reykjanes, appena fuori dalla capitale Reykjavik, è iniziata la sesta eruzione di un vulcano in nove mesi alla fine della settimana. È stata accompagnata da una serie di terremoti.

Inizialmente, la lava è fuoriuscita da una fessura stimata di quasi quattro chilometri di lunghezza, e l'eruzione è attualmente concentrata su due fessure nella parte nord della zona eruttiva, senza alcuna minaccia per i residenti o il villaggio

