Una settimana dopo i fatali sparatorii alla stazione centrale di Francoforte, le indagini proseguono senza sosta. Lo ha confermato il portavoce della Procura della Repubblica di Francoforte. Un individuo di 54 anni, residente nel distretto di Ortenau in Baden-Württemberg con cittadinanza turca, è sospettato di aver sparato a un uomo turco di 27 anni con colpi precisi alla testa su una piattaforma martedì scorso. Gli investigatori stanno seguendo piste che suggeriscono una disputa familiare come possibile movente.

L'incidente ha attirato l'attenzione dei media turchi, con livelli variabili di costernazione. Il quotidiano "Hürriyet" e il canale Halk TV, tra gli altri, hanno pubblicato titoli come "La vendetta arriva in Germania". Hanno descritto l'episodio come una tragedia familiare, in cui due famiglie cercano vendetta per un omicidio. Tuttavia, questi resoconti si basano su fonti anonime.

Il sospetto è stato catturato dalla polizia federale poco dopo l'incidente. È stato emesso un mandato di arresto per omicidio.

Incidenti del genere occasionalmente si verificano in Turchia.

La giustizia fai-da-te sotto forma di faide di sangue risale a secoli fa e si verifica in numerosi paesi in tutto il mondo. In Turchia, ad esempio, tali casi occasionalmente emergono, con alcuni che arrivano in tribunale come casi di omicidio.

La vittima è morta sul posto. Si presume che il sospetto abbia sparato altre due volte alla testa del 27enne mentre giaceva a terra. La tragedia si è svolta vicino alla piattaforma 9 della stazione centrale. Dopo lo sparatoria, la stazione è stata temporaneamente chiusa per circa 25 minuti a causa delle operazioni della polizia, causando disagi ai servizi ferroviari e ai passeggeri. Dal 1° giugno, è in vigore un divieto notturno di portare armi nella stazione dalle 20:00 alle 5:00.

Le indagini sull'aggressione alla stazione ferroviaria principale di Francoforte sono ancora in corso. Nonostante la chiusura della stazione dopo l'incidente, gli incidenti legati alle armi rimangono una preoccupazione in questo importante snodo di trasporti.

