Tragedia al di là di ogni comprensione". Il mondo del calcio piange le vittime dell'incidente allo stadio in Indonesia

In quello che è uno dei disastri da stadio più letali al mondo, secondo le autorità indonesiane sono rimaste ferite più di 300 persone e si teme che il bilancio delle vittime possa ancora salire.

"Estendo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita in questo tragico incidente", ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino in un comunicato.

"Insieme alla FIFA e alla comunità calcistica mondiale, tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle vittime, a coloro che sono rimasti feriti, insieme al popolo della Repubblica di Indonesia, alla Confederazione calcistica asiatica, all'Associazione calcistica indonesiana e alla Lega calcistica indonesiana, in questo momento difficile".

I sostenitori dell'Arema FC e della rivale Persebaya Surbaya, due delle maggiori squadre di calcio indonesiane, si sono scontrati sugli spalti dopo che la squadra di casa Arema FC è stata sconfitta per 3-2 in una partita nella città di Malang, a Giava Orientale, ha dichiarato la polizia.

I sostenitori della squadra perdente hanno "invaso" il campo e la polizia ha sparato gas lacrimogeni, scatenando una calca tra i tifosi che ha portato a casi di soffocamento, ha detto il capo della polizia di East Java Nico Afinta durante una conferenza stampa dopo l'evento.

Tra i morti ci sono anche due agenti di polizia, ha detto il capo della polizia, aggiungendo che la calca si è verificata quando i tifosi sono fuggiti verso un cancello di uscita.

Le squadre di calcio di tutto il mondo stanno rendendo omaggio alle vittime.

La Liga spagnola ha annunciato in un comunicato che sarà osservato un minuto di silenzio in occasione delle cinque partite in programma domenica e lunedì, nonché delle 10 partite della settimana successiva, mentre molti club della Premier League inglese hanno twittato il proprio tributo alle vittime del disastro.

Il Liverpool FC, che ha subito una tragedia nel 1989 quando 96 dei suoi tifosi morirono nello stadio di Hillsborough a Sheffield, era tra questi.

"Siamo profondamente rattristati per quanto accaduto allo stadio Kanjuruhan di Malang, in Indonesia. I pensieri di tutto il Liverpool Football Club sono rivolti a tutte le persone colpite in questo momento", ha twittato il Liverpool.

"Siamo profondamente rattristati nell'apprendere degli eventi accaduti oggi a Malang presso lo stadio Kanjuruhan in Indonesia. Insieme a tutti coloro che trovano un legame con il calcio, i nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia", ha twittato il club inglese Arsenal.

Nel frattempo, Gilang Widya Pramana, presidente della squadra ospitante Arema FC, si è scusato in una dichiarazione sul sito web del club.

"Come presidente dell'Arema FC, mi scuso con tutti i residenti di Malang che sono stati colpiti da questo incidente, sono molto preoccupato e condanno fermamente i disordini allo stadio Kanjuruhan che hanno provocato più di cento morti", ha dichiarato.

"Provo profondo dolore e condoglianze per gli Aremania che sono stati vittime del disastro di Kanjuruhan, spero che alle famiglie in lutto venga dato coraggio", ha aggiunto.

Gilang ha detto di aver dato istruzioni alla direzione dell'Arema FC di coordinarsi con il centro di assistenza sanitaria che sta curando le vittime e ha espresso il suo pieno sostegno alle indagini in corso della polizia.

"Anche noi sosteniamo pienamente le indagini condotte dalla polizia e chiediamo alle parti di mantenere la calma fino a quando non si troverà un punto chiaro del problema", ha detto.

L'Associazione calcistica indonesiana (PSSI) ha sospeso tutte le partite della prossima settimana e ha vietato all'Arema FC di ospitare partite per il resto della stagione.

L'Indonesia ospiterà il prossimo anno la Coppa del Mondo FIFA Under 20 e si sta candidando per la Coppa d'Asia del 2023.

Il presidente della Confederazione calcistica asiatica Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa ha dichiarato in un comunicato: "Sono profondamente scioccato e rattristato nell'apprendere una notizia così tragica proveniente dall'Indonesia amante del calcio e, a nome dell'AFC e della famiglia calcistica asiatica, invio le nostre più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime, esprimendo allo stesso tempo i nostri auguri di pronta guarigione ai tifosi rimasti feriti nell'incidente e il nostro sostegno all'Associazione calcistica dell'Indonesia (PSSI) e ai club".

"I pensieri e le preghiere della famiglia del calcio asiatico sono con la famiglia del calcio indonesiano in questo momento molto difficile", ha aggiunto.

Uno dei peggiori disastri di uno stadio nella storia

Situato a Giava Orientale, lo stadio Kanjuruhan è utilizzato principalmente per le partite di calcio, con una capacità massima stimata di 38.000 spettatori.

Ma per la partita di sabato sono stati emessi 42.000 biglietti, secondo i funzionari del ministero.

"Avevamo previsto il numero (elevato) di spettatori e avevamo suggerito che la partita si tenesse nel pomeriggio, ma si è svolta in serata", ha dichiarato il ministro della Sicurezza indonesiano Mahfud MD in un post condiviso sui suoi account ufficiali sui social media.

Ha aggiunto che lo stadio è stato "riempito oltre la sua capacità massima".

"Le nostre proposte non sono state soddisfatte. Vorrei anche sottolineare che i tifosi in campo erano quelli dell'Arema FC".

In Indonesia si sono verificati in passato episodi di disordini durante le partite, con una forte rivalità tra i club che a volte ha portato alla violenza tra i tifosi.

"Tutti i club sportivi (in Indonesia) che si sfidano tra le città sono sempre intensi", ha dichiarato alla CNN l'analista calcistico indonesiano Dex Glenniza, il quale ha osservato che è "proibito" per i tifosi dell'Arema e del Persebaya visitare gli stadi dell'altro.

"(Questo) per evitare attriti e scontri tra tifosi", ha detto. "Ma ci sono ancora molti incidenti tra i tifosi, la maggior parte dei quali fuori dal campo".

Heather Chen, Raja Razek, Jake Kwon e Kareem El Damanhoury della CNN hanno contribuito con i loro servizi.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com