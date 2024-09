- Traffico sul ponte e sul Reno interrotto a causa dell'operazione di smaltimento delle bombe

Prima del disarmo di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale situato vicino al Reno a Coblenz, l'area è stata isolata sia per i veicoli che per le imbarcazioni. Come riportato sul sito della città nelle prime ore, "Il castello, l'hotel, la sala Reno-Mosella sono stati evacuati". I lavori di costruzione sono stati interrotti, il traffico fluviale sul Reno nell'area interessata è stato fermato e il ponte Pfaffendorfer è stato tenuto chiuso. "Le autorità locali stanno ora coordinando l'evacuazione".

Il perimetro di circa 300 metri intorno al ponte nel centro della città deve essere sgomberato entro le 11 del mattino, secondo la dichiarazione della città. Non ci sono abitazioni in questa zona, si specifica. La bomba da 250 chilogrammi della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata venerdì sul sito di costruzione del nuovo ponte Pfaffendorfer, ed è stato detto che il suo innesco è ancora intatto.

L'ordine di evacuazione è stato emanato a causa della presenza di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale scoperto vicino al sito del nuovo ponte Pfaffendorfer.

