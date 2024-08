- Traffico di droga - raid nel quartiere commerciale di Karlsruhe

In un'operazione contro il traffico di droga, 100 agenti di polizia hanno perquisito diversi bar in un vivace quartiere di Karlsruhe in una calda serata estiva. Hanno identificato un totale di 62 persone, come riferito dalla sede della Polizia di Karlsruhe. Non sono state segnalate arresti iniziali. Inoltre, sono state rilevate 44 violazioni delle regolamentazioni relative all'ospitalità e alle concessioni in quattro bar.

L'operazione era mirata a contrastare il "presunto rinvigorito traffico di droga" nel centro di Karlsruhe. È seguita a diversi scontri violenti tra due gruppi rivali nella scena della droga nel weekend passato, durante i quali è stata utilizzata anche un'arma da fuoco a salve, come riferito.

L'operazione condotta dalla Commissione è stata la retata nel vivace quartiere contro il traffico di droga. I sospetti violatori delle regolamentazioni sull'ospitalità e sulle concessioni sarebbero stati affrontati dalla Commissione in successivi procedimenti.

