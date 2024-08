- Traffico alternativo sulla pista

Il traffico sostitutivo sulla Riedbahn chiusa sta funzionando senza intoppi, secondo la Deutsche Bahn. Il servizio è apprezzato, con fino a 16.000 persone che lo utilizzano quotidianamente, ha riferito la società. Sono state risolte le iniziali difficoltà con alcuni display digitali sui bus che mostravano informazioni errate.

"Siamo molto soddisfatti dei primi giorni e delle prime settimane", ha dichiarato un portavoce. La linea ferroviaria Frankfurt-Mannheim è chiusa per cinque mesi per un completo rinnovamento.

I lavori sul cantiere procedono secondo i piani, ha dichiarato il portavoce. Durante il periodo di cinque mesi fino a dicembre 2024, i treni regionali e gli S-Bahn saranno sostituiti dai servizi di autobus. I treni a lunga percorrenza e i treni merci continueranno sui percorsi di deviazione.

Più di 1.000 corse giornaliere

Gli autobus circolano su 12 linee regionali ogni 5-15 minuti, per un totale di oltre 1.000 corse giornaliere. Il servizio frequente mira a impedire a molte persone di passare alle auto. La Bahn promuove questa come la più grande operazione di traffico sostitutivo mai vista, e servirà da modello per i futuri grandi lavori in tutta la Germania.

L'associazione dei passeggeri Pro Bahn ha elogiato il servizio frequente. Non sono stati segnalati problemi importanti finora, ha dichiarato Thomas Mroczek dell'associazione di stato dell'Assia. Dopo le vacanze estive, il concetto dovrà dimostrare la sua efficacia sotto carico completo, con studenti e lavoratori che utilizzano il servizio.

