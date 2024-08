- "Tradzione viva" - titolo di regina del vino da mantenere

Dalla recente disputa sulla tradizione della regina del vino del Palatinato, i viticoltori del Baden e del Württemberg sono poco colpiti. Mentre i vignaioli dall'altra parte del Reno hanno recentemente dibattuto il titolo di regina del vino più antica della Germania, le associazioni dei viticoltori del Baden e del Württemberg preferiscono attenersi alla tradizione della incoronazione e al nome ben stabilito.

Modernizzare la Tradizione

"È una tradizione che è viva", ha dichiarato Hermann Morast, direttore generale dell'associazione dei viticoltori del Württemberg, all'agenzia stampa tedesca. "E non cambierà a causa di un dibattito esterno della società". Per i viticoltori del Baden, la loro associazione ha sottolineato che un moderno design dell'ufficio delle regine del vino è più importante di un potenziale nuovo titolo.

Nella seconda più grande area di coltivazione della Germania, il titolo non dovrebbe più essere "regina del vino del Palatinato" in futuro, secondo l'associazione Pfalzwein responsabile della promozione del vino regionale. Al suo posto dovrebbe esserci "Ambasciatrice del Vino Pfalz" o "Ambasciatrice del Vino Pfalz". Al posto delle corone, ci dovrebbero essere distintivi nella competizione, che è anche aperta agli uomini. Il sindaco di Neustadt, Marc Weigel, si è opposto a questo, dicendo che avrebbe svalutato il marchio.

Dopo l'elezione della regina del vino del Palatinato dell'ottobre 4 a Neustadt, è prevista la creazione di un concetto a lungo termine. Secondo Pfalzwein, l'elezione dovrebbe essere posta su una base più ampia. O una regina verrà incoronata che indosserà anche una corona, o, in caso di vittoria di un uomo, un monarca del vino che riceverà un distintivo d'oro. A seconda dell'esito dell'elezione, ci saranno anche principesse con una corona o un monarca del vino con un distintivo d'argento, come spiegato da Pfalzwein.

I viticoltori del Württemberg si attengono al titolo

La questione di un cambiamento di titolo è stata discussa anche nell'associazione dei viticoltori del Württemberg, ha ammesso il direttore generale Morast. E ovviamente l'associazione si trova di fronte alla sfida di portare la tradizione nell'era moderna senza cambiarne i fondamenti. "Ma i titoli fanno anche parte della tradizione", ha detto Morast. "Per questo motivo, ci atteniamo al titolo e alla tradizione nel Württemberg".

La futura competizione per la corona del vino sarà anche aperta alle donne. "Se ci sono ancora applicazioni serie dagli uomini, ovviamente le esamineremo", ha promesso Morast, la cui associazione ha circa 12.500 membri nell'area di coltivazione del Württemberg e rappresenta oltre il 95% dei produttori e del volume di vino. "Ma questo non è successo in tutti questi anni".

I viticoltori del Baden vogliono modernizzare l'ufficio delle regine del vino

Allo stesso modo, i vicini viticoltori del Baden, la cui regione vinicola ha eletto Lucia Winterhalter di Bad Krozingen (distretto di Breisgau-Hochschwarzwald) come 74ª regina del vino del Baden solo alcune settimane fa, hanno dichiarato: "Per noi come associazione dei viticoltori del Baden, il moderno design dell'ufficio delle regine del vino è più importante di un potenziale nuovo titolo", ha dichiarato il direttore generale Holger Klein. L'associazione dà grande importanza alle qualifiche professionali delle sue regine del vino. Sono importanti moltiplicatori per il vino e la cultura del vino del Baden e per l'associazione con i suoi oltre 450 membri.

L'ufficio non è solo un compito rappresentativo a causa del lavoro del comitato. "Oltre alla tradizione stabilita, è anche uno dei principali motivi per cui vediamo l'ufficio in mani femminili", ha detto Klein. "La nostra industria è ancora piuttosto dominata dagli uomini. Per noi, il tempo come regina del vino è anche un varco per le donne professioniste emergenti".

L'associazione dei viticoltori del Baden esprime interesse per la modernizzazione dell'ufficio delle loro regine del vino, dando la priorità a un moderno design rispetto a un potenziale nuovo titolo. Nel frattempo, i viticoltori del Württemberg, come i loro colleghi nei Paesi Bassi, preferiscono conservare la loro tradizione, mantenendo il titolo e la corona associata nella loro competizione.

