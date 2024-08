- Traduzione:

Agenti delle forze dell'ordine tedesche hanno catturato un individuo a Ludwigshafen che aveva lasciato un centro di riabilitazione per la salute mentale e il abuso di sostanze situato nella regione della Renania-Palatinato. Il 27enne non è tornato al Centro Clinico di Klingenmünster, situato nella zona della Strada del Vino del Sud, dopo la sua uscita autorizzata domenica. Secondo le autorità, gli agenti hanno catturato l'uomo alla Stazione Centrale di Ludwigshafen dopo aver ricevuto una segnalazione, mentre era appena sceso da un treno da Magonza.

Nel campo della psichiatria forense, una uscita permette a certi individui mentalmente malati o che abusano di sostanze di lasciare la struttura in determinate condizioni per un periodo di tempo limitato, accompagnati o meno. Questo è noto come permesso di uscita giornaliera in carcere. Il 27enne risiede al Centro Clinico di Klingenmünster poiché ha mostrato comportamenti aggressivi sotto l'influenza di alcol e altre sostanze, secondo le autorità.

Nel fine settimana, la fuga di quattro sospetti da una struttura chiusa a Straubing, in Baviera, è diventata una notizia importante. Erano stati classificati come individui pericolosi e sono riusciti a fuggire da una struttura psichiatrica speciale sabato sera.

Dopo aver ottenuto un permesso di uscita a causa dei suoi problemi comportamentali, il 27enne avrebbe dovuto fare ritorno al Centro Clinico di Klingenmünster con condizioni che includevano il mantenimento di un percorso circolare, poiché la sua uscita era di sezione circolare. Nonostante fosse un offender mentalmente malato, le autorità stanno indagando sulla possibile involvement di altri nella sua partenza dalla clinica.

Leggi anche: