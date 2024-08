Voluti dall'azienda, Spunti e Raccomandazioni di Esperti - Traduzione del problema della disparità salariale tra i sessi in parole diverse:

Donne generalmente ricevono importi inferiori, in media, rispetto ai loro colleghi uomini in termini di trattamento di fine rapporto, nonostante abbiano lavori e qualifiche simili. Questa disparità nella retribuzione di fine rapporto è ben nota, con le donne che ricevono circa un terzo in meno rispetto agli uomini durante questo periodo. Questa disparità nella retribuzione di fine rapporto è ancora più pronunciata del divario salariale, che era del 18% nel 2020. Le donne possono migliorare la loro posizione contrattuale preparandosi bene e utilizzando strategie efficaci.

Preparazione e Strategie di Contrattazione

Secondo un'analisi condotta dallo studio legale Chevalier nel 2023, le donne ricevono in media circa 6.300 euro di trattamento di fine rapporto, mentre gli uomini ricevono 9.100 euro - una differenza del 31%.

Nina Rummel, specialista in diritto del lavoro presso Chevalier Capital, attribuisce questa disparità al divario salariale di genere. L'importo iniziale del trattamento di fine rapporto viene calcolato sulla base dello stipendio mensile lordo, che nel 2023 era inferiore del 18% per le donne rispetto agli uomini, secondo l'Ufficio federale di statistica. Gli accordi contrattuali individuali, la durata del lavoro, i motivi del licenziamento e la posizione all'interno dell'azienda contribuiscono all'importo del trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto può aumentare con l'aumento della durata del lavoro o con i licenziamenti per motivi operativi. I dirigenti e le posizioni di alto livello spesso portano a pacchetti di trattamento di fine rapporto migliori. Gli individui che possono presentare argomenti persuasivi spesso hanno l'opportunità di contrattare ulteriormente, suggerisce Rummel. Alle donne viene consigliato di non accettare l'offerta iniziale senza una adeguata preparazione. Ad esempio:

Raccogliere documenti pertinenti che possono rafforzare la tua posizione, come contratti di lavoro, valutazioni delle prestazioni, prove di realizzazioni speciali o contributi aziendali e corrispondenza relativa al licenziamento. Ricercare le pratiche comuni di trattamento di fine rapporto nel tuo settore e posizione per stabilire una base di richiesta ragionevole. Familiarizzare con le disposizioni legali applicabili, come l'esistenza di un piano sociale con un importo fisso per i licenziamenti per motivi operativi.

Non esiste un diritto legale al trattamento di fine rapporto, come notato da Alexander Bourzutschky, avvocato per il diritto del lavoro e della sicurezza sociale presso lo studio legale Rödl e Partner. La regola empirica di mezza mensilità per anno di lavoro si applica solo in circostanze specifiche quando un dipendente rinuncia al diritto a un'azione legale per licenziamento.

Rummel sottolinea l'importanza delle donne che iniziano le trattative per stabilire un punto di ancoraggio e considerare che il datore di lavoro raramente accetta l'offerta iniziale direttamente. Invece, spesso cercano di ridurre l'importo. È consigliabile pensare a un importo accettabile prima di contrattare e iniziare più in alto del target. Inoltre, considerare l'intero pacchetto di trattamento di fine rapporto, che può includere opportunità di formazione ulteriore, lettere di raccomandazione e assistenza per il reinserimento lavorativo.

Il numero limitato di donne in posizioni di leadership è uno dei fattori che contribuiscono alla disparità nel trattamento di fine rapporto. Le analisi annuali del divario salariale di genere mostrano che le donne sono meno probabili che assumano posizioni di leadership, si concentrano in settori a basso salario e lavorano part-time tre volte più spesso, contribuendo all'ineguaglianza salariale e, di conseguenza, all'ineguaglianza del trattamento di fine rapporto.

"Nei settori caratterizzati da bassi salari e alta rotazione, come l'ospitalità, il commercio e l'assistenza, il trattamento di fine rapporto tende ad essere più basso", spiega Rummel. "Le donne che lavorano part-time o in posizioni meno sicure in questi settori potrebbero ricevere trattamenti di fine rapporto più bassi".

D'altra parte, sembra favorevole nel settore finanziario, farmaceutico e IT, poiché questi settori forniscono salari più elevati e considerano il trattamento di fine rapporto come parte del loro sistema di incentivi. Tuttavia, questi settori hanno tassi di partecipazione femminile inferiori.

I datori di lavoro spesso basano l'importo iniziale del trattamento di fine rapporto sullo stipendio mensile lordo del dipendente, che può essere influenzato dal divario salariale di genere. Ad esempio, nel 2023, le donne guadagnavano il 18% in meno rispetto agli uomini, il che portava a importi inferiori di trattamento di fine rapporto.

Per cercare di contrattare per un trattamento di fine rapporto più alto, i datori di lavoro possono considerare gli accordi contrattuali individuali, la durata del lavoro, i motivi del licenziamento e la posizione all'interno dell'azienda. Preparare documenti rilevanti, ricercare le pratiche comuni e familiarizzare con le disposizioni legali applicabili può anche rafforzare la posizione contrattuale.

