- Traduzione:

In mezzo alla crisi di VW, il ministro dell'economia dell'Assia Inferiore, Olaf Lies, ha espresso aspettative nei confronti del costruttore di automobili. "È cruciale per tutti coinvolti collaborare e ideare strategie per affrontare questa situazione complessa", ha dichiarato Lies nella commissione economica del parlamento regionale. "È fondamentale che i colloqui rendano chiaro che non ci saranno chiusure di stabilimenti."

Lies ha sottolineato che il modo in cui l'azienda ha gestito pubblicamente le ansie e le riserve dei dipendenti era insolito. Lo ha definito "discutibile e non in linea con l'approccio abituale dell'azienda".

340.000 lavoratori nel settore automotive dell'Assia Inferiore

Volkswagen è considerato la spina dorsale dell'industria dell'Assia Inferiore, secondo il ministero dell'economia. Circa 340.000 persone lavorano nel settore automotive nell'Assia Inferiore, con circa 100.000 impiegate nel gruppo VW. Ora, secondo Lies, tre aspetti essenziali devono essere garantiti: durata, competitività e commerciabilità.

L'inflazione ha portato a "una stretta finanziaria estrema", come l'ha definita Lies. Inoltre, c'è un dibattito sociale in corso sull'opportunità dell'elettromobilità. "Sì, l'elettromobilità è valida", ha sottolineato il politico. VW non vede alternative se non quella di procedere costantemente con l'e-mobilità. Il mercato richiede stimoli; gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche, ad esempio, i benefici fiscali, sono essenziali.

Lies: ha saputo dell'incontro interno solo pochi giorni prima

Chiamato a parlare del momento in cui è venuto a conoscenza dei problemi, Lies ha rivelato di aver saputo il 30 agosto che ci sarebbe stato un incontro interno a VW il lunedì successivo, seguito dalla divulgazione pubblica delle informazioni. Non gli sono stati forniti dettagli.

L'azienda ha annunciato tre giorni dopo che erano necessari significativi tagli dei costi per il marchio di punta. Il piano iniziale di riduzione dei costi attraverso pensionamenti anticipati e pacchetti di separazione è risultato insufficiente per raggiungere gli obiettivi finanziari. Le chiusure degli stabilimenti e i tagli del personale per il marchio VW di base non sono più esclusi.

La CDU sfida la posizione del governo regionale

Il capo del gruppo parlamentare della CDU, Sebastian Lechner, ha invitato all'azione: "La nostra aspettativa nei confronti del governo regionale è anche che comunichi chiaramente che se vogliamo rimanere il polo automotive, dobbiamo anche avere una strategia per il settore automotive". Il governo di coalizione rosso-verde dovrebbe promuovere un cambiamento nella strategia automotive a Berlino e Bruxelles, ha detto Lechner. "Ciò significa tecnologie agnostiche, lontano dalle restrizioni dogmatiche, passando da emissioni zero a climatico-amichevole e climatico-neutrale", ha affermato.

L'Assia Inferiore detiene il 20% dei diritti di voto nel gruppo VW. Il presidente del governo Stephan Weil (SPD) e il suo vice, Julia Willie Hamburg (Verdi), siedono nel consiglio di sorveglianza per lo stato. Insieme ai rappresentanti dei dipendenti, hanno una maggioranza e un diritto di veto per le decisioni cruciali.

